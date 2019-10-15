Коли Верховна Рада проголосує за бюджет: Разумков розставив усі крапки над "і"

Верховна Рада планує в першому читанні ухвалити Державний бюджет України на 2020 рік 18 жовтня.

Як повідомив голова українського парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, цього тижня комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проєкту бюджету, висновки Рахункової палати. Також комітет має підготувати збалансовані висновки та пропозиції до проєкту бюджету.

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У п'ятницю, 18 жовтня, як і було заплановано, передбачено розгляд та ухвалення закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому читанні,

– зауважив він.

За словами Разумкова, в разі схвалення Верховною Радою висновків і пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет, вони набувають статусу бюджетних висновків Верховної Ради.

"Уряд, відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради, доопрацьовує проєкт державного бюджету до другого читання та на початку листопада внесе його до Верховної Ради разом з порівняльною таблицею, в якій буде зазначено всі ті пропозиції, які буде враховано, а також буде надано вмотивовані пояснення до тих пропозицій, які не будуть врахованими урядом", – додав спікер.

Що відомо про ухвалення Держбюджету на 2020 рік

15 вересня проєкт закону "Про державний бюджет України на 2020 рік вніс Проєкт держбюджету на 2020 рік: яку суму доходів заклав Кабмін до Верховної Ради Кабінет міністрів. Презентували документ в українському парламенті 20 вересня.

У Раді бюджет мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент. Опісля його публікують в офіційній пресі (газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр"), і він стає законом

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Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.