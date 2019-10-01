Коли Верховна Рада розгляне бюджет-2020 у першому читанні

Верховна Рада планує розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України вже 18 жовтня. Депутати мали подати до нього свої пропозиції до 1 жовтня.

Натомість бюджетний комітет повинен опрацювати правки від нардепів до 15 жовтня, про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради 1 жовтня.

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Проєкт бюджету у парламенті представили 20 вересня.

У першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік орієнтовно буде винесений для розгляду Верховною Радою України 18 жовтня,

– сказав голова ВР.

Зазначимо, проєкт в українському парламенті зареєстрували 15 вересня – саме цю дату називав президент Володимир Зеленський та прем'єр Олексій Гончарук.

Далі законопроєкт мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент.

Коротко про проєкт бюджету 2020

Проєкт бюджету, поданий до нового парламенту новим урядом, поки що побудований на попередніх прогнозах. Він передбачає, що у 2020 році українська економіка зросте на 3,3%.

Однак боргові виплати знову перевищать запозичення майже на 60 мільярдів, вони становлять 438,1 мільряда гривень.



У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету / Інфографіка 24 каналу

Однак між першим та другим читанням у цьому показнику можуть відбутися зміни, які врахують обіцянки нового уряду. Тоді економічне зростання може пришвидшитись до 5% наступного року і до 7% – у наступні роки.

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Відповідно до цього проєкту, наступного року мінімальна зарплатня в Україні зросте на 550 гривень – до 4723 гривень. Це близько 167,5 доларів, адже середній курс долара, закладений у проєкт бюджету, становить 28,2 гривні.



Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / Інфографіка 24 каналу

На виплату комунальних субсидій закладено 47,6 мільярди гривень. Цього року на субсидії було закладено 55 мільярдів гривень.

На сферу національної безпеки та оборону разом уряд наразі виділив 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда більше, ніж у 2019.



На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / Інфографіка 24 каналу

Видатки на освіту та медицину наступного року також будуть більшими, ніж цьогоріч.