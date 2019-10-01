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      Коли Верховна Рада розгляне бюджет-2020 у першому читанні

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      Рада розгляне бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня, – Разумков
      Рада розгляне бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня, – Разумков / 24 канал

      Верховна Рада планує розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України вже 18 жовтня. Депутати мали подати до нього свої пропозиції до 1 жовтня.

      Натомість бюджетний комітет повинен опрацювати правки від нардепів до 15 жовтня, про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради 1 жовтня.

      Знайте більше: Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      Проєкт бюджету у парламенті представили 20 вересня.

      У першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік орієнтовно буде винесений для розгляду Верховною Радою України 18 жовтня,
      – сказав голова ВР.

      Зазначимо, проєкт в українському парламенті зареєстрували 15 вересня – саме цю дату називав президент Володимир Зеленський та прем'єр Олексій Гончарук. 

      Далі законопроєкт мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент.

      Коротко про проєкт бюджету 2020

      Проєкт бюджету, поданий до нового парламенту новим урядом, поки що побудований на попередніх прогнозах. Він передбачає, що у 2020 році українська економіка зросте на 3,3%.

      Однак боргові виплати знову перевищать запозичення майже на 60 мільярдів, вони становлять 438,1 мільряда гривень.

      бюджет 2020 доходи і видатки
      У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету / Інфографіка 24 каналу

      Однак між першим та другим читанням у цьому показнику можуть відбутися зміни, які врахують обіцянки нового уряду. Тоді економічне зростання може пришвидшитись до 5% наступного року і до 7% – у наступні роки.

      Знайте більше: Гончарук: Бюджет 2020 буде останнім річним

      Відповідно до цього проєкту, наступного року мінімальна зарплатня в Україні зросте на 550 гривень – до 4723 гривень. Це близько 167,5 доларів, адже середній курс долара, закладений у проєкт бюджету, становить 28,2 гривні.

      бюджет 2020 мінімальна зарплата
      Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / Інфографіка 24 каналу

      На виплату комунальних субсидій закладено 47,6 мільярди гривень. Цього року на субсидії було закладено 55 мільярдів гривень.

      На сферу національної безпеки та оборону разом уряд наразі виділив 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда більше, ніж у 2019.

      бюджет 2020 скільки виділять на оборону
      На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / Інфографіка 24 каналу

      Видатки на освіту та медицину наступного року також будуть більшими, ніж цьогоріч.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Дмитро Разумков Гроші Бюджет 2020
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