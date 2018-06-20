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Коли відбудеться хрещення сина Кейт Міддлтон та принца Вільяма: оголошена дата

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Кейт Міддлтон та принц Вільям оголосили дату хрещення сина
Кейт Міддлтон та принц Вільям оголосили дату хрещення сина / Фото з вільних джерел

Королівське весілля було не єдиною подією, яку з нетерпінням очікують прихильники родини монарха. Принц Вільям та Кейт Міддлтон оголосили довгоочікувану дату хрещення принца Луї.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня об 11:01 за місцевим часом. Пологи відбулись у приватній лікарні Святої Марії, в якій на світ з'явилась принцеса Шарлотта та принц Джордж. За кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.

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Минуло майже 2 місяці, відтак представники королівської сім'ї оголосили про дату та місце хрещення маленького принца. Хоч попередньо планувалось, що урочиста подія відбудеться в червні, Кейт Міддлтон та принц Вільям все ж визначились, що проведуть пишну церемонію 9 липня. Для цього вже обрали церкву.

Герцог і герцогиня Кембриджські раді повідомити, що хрещення принца Луї відбудеться в королівській каплиці Сент-Джеймсському палацу в Лондоні 9 липня, в понеділок. Хрестити принца Луї буде архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі,
– йдеться у повідомленні Кенсінгтонського палацу. 

 

Відомо, що в цій каплиці відбулась церемонія хрещення принца Джорджа. Хлопчику теж тоді було майже 3 місяці. Очікується, що непересічна подія об'єднає всю королівську сім'ю. Також на захід приїдуть батьки Кейт Міддлтон та сім'я її рідної сестри Піппи.

Нагадаємо, бабуся принца Луї – Керол Міддлтон – розповіла, що хоче організувати гучне свято для принца Луї. Згідно з її анонсом, буде жива музика, шовкові сукні та дорогі свічки. Окрім цього, бабуся маленького Луї хоче встановити спеціальну скриньку, в яку гості зможуть покласти свої "побажання, фотографії та інші милі дрібнички". Захід може обійтись королівській родині в чималу суму, бо тільки додаткові прикраси та подарунки гостям коштуватимуть понад 2 тисячі фунтів стерлінгів. 

Теги: LifeStyle Діти Королівська сім'я Великобританія Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
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