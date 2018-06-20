Коли відбудеться хрещення сина Кейт Міддлтон та принца Вільяма: оголошена дата

Королівське весілля було не єдиною подією, яку з нетерпінням очікують прихильники родини монарха. Принц Вільям та Кейт Міддлтон оголосили довгоочікувану дату хрещення принца Луї.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня об 11:01 за місцевим часом. Пологи відбулись у приватній лікарні Святої Марії, в якій на світ з'явилась принцеса Шарлотта та принц Джордж. За кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.

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Минуло майже 2 місяці, відтак представники королівської сім'ї оголосили про дату та місце хрещення маленького принца. Хоч попередньо планувалось, що урочиста подія відбудеться в червні, Кейт Міддлтон та принц Вільям все ж визначились, що проведуть пишну церемонію 9 липня. Для цього вже обрали церкву.

Герцог і герцогиня Кембриджські раді повідомити, що хрещення принца Луї відбудеться в королівській каплиці Сент-Джеймсському палацу в Лондоні 9 липня, в понеділок. Хрестити принца Луї буде архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі,

– йдеться у повідомленні Кенсінгтонського палацу.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.



Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 червня 2018 р.

Відомо, що в цій каплиці відбулась церемонія хрещення принца Джорджа. Хлопчику теж тоді було майже 3 місяці. Очікується, що непересічна подія об'єднає всю королівську сім'ю. Також на захід приїдуть батьки Кейт Міддлтон та сім'я її рідної сестри Піппи.

Нагадаємо, бабуся принца Луї – Керол Міддлтон – розповіла, що хоче організувати гучне свято для принца Луї. Згідно з її анонсом, буде жива музика, шовкові сукні та дорогі свічки. Окрім цього, бабуся маленького Луї хоче встановити спеціальну скриньку, в яку гості зможуть покласти свої "побажання, фотографії та інші милі дрібнички". Захід може обійтись королівській родині в чималу суму, бо тільки додаткові прикраси та подарунки гостям коштуватимуть понад 2 тисячі фунтів стерлінгів.