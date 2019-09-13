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      Коли відбудуться місцеві вибори в Україні: у "Слузі народу" назвали місяць

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      Вибори будуть весною
      Вибори будуть весною / liga.net

      Перед тим, як призначати місцеві вибори (достроково), слід прийняти зміни до законодавства про децентралізацію і про об'єднані територіальні громади. У "Слузі народу" розраховують, що це вдасться зробити до квітня 2020 року.

      Вибори місцевих органів влади в Україні відбудуться не раніше квітня 2020 року – так каже представниця кабінету міністрів України у Верховній Раді та депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. Про це повідомило видання "Сьогодні".

      Читайте також: Пропонуємо одночасно провести місцеві вибори по всій Україні, – глава МЗС Пристайко

      "Що стосується місцевих виборів – можу вас запевнити, що їх не будуть проводити, якщо ми говоримо про Київ, поки не приймуть новий закон про столицю. А також поки не змінять законодавство про децентралізацію і про об'єднані територіальні громади", – сказала Верещук.

      "Я не бачу можливим, щоб в цьому році (мовиться про 2019 – 24 канал) ми встигли це зробити", тому "найбільш раннім можливим терміном проведення виборів" Верещук назвала квітень 2020 року

      Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів мали б опублікувати до 9 листопада.

      Зауважимо, раніше віцеспікер Руслан Стефанчук заявляв, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Тоді чимало експертів почали прогнозувати, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      Однак лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році, а от коли саме – залежить від місцевих органів влади. 

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      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 Слуга народу Законодавство Децентралізація
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