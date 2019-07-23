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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Коли відбудуться місцеві вибори в Україні: версія Разумкова

      2015 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков гадає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році, як і заплановано
      Дмитро Разумков гадає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році, як і заплановано / Getty Images

      Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться у 2020 році. У цьому переконаний лідер партії-лідерки парламентських виборів "Слуга народу" Дмитро Разумков.

      "Я думаю, що (місцеві) вибори пройдуть у 2020 році, але все залежатиме від місцевих органів влади", – сказав Разумков в ефірі телеканалу ICTV та додав, що в його партії незадоволені багатьма місцевими керівниками.

      Читайте також: Садовий: Проведення дострокових місцевих виборів зміцнить позиції криміналітету

      Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук 15 липня заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. За словами Стефанчука, це можуть зробити для того, аби "повністю змінити систему влади".

      А сам Зеленський щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтесь".

      Ідею про дострокові місцеві вибори не підтримує партія "Голос". Там кажуть, що наразі потрібно буде наступні 12 місяців стежити за роботою нового парламенту. І лише після цього можна приймати якісь рішення – зокрема, щодо місцевих виборів.

      Інші політсили наразі не висловили своїх поглядів щодо дати проведення місцевих виборів.

      Коли мали б відбутися місцеві вибори в Україні? 25 жовтня 2020 року. На місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів до органів місцевого самоврядування повинні опублікувати не пізніше, ніж 9 листопада.

      скільки місць у парламенті отримають партії результати виборів Верховна Рада

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Дмитро Разумков Верховна Рада Місцеве самоврядування Місцеві вибори 2015
      Джерело: 24 канал
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