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Коли відключать аналогове телебачення в Україні

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Коли відключать аналогове телебачення в Україні
Коли відключать аналогове телебачення в Україні / medicalxpress.com

У ніч з 31 серпня на 1 вересня 2018 року майже по всій території України відключать аналогове телебачення. Більшість українських телеглядачів перейдуть на "цифру".

У Нацраді пояснюють, що цифрове телебачення є більш прогресивним, має високу якість телевізійного сигналу та більшу кількість програм, ніж аналогове.

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Щоправда, не всі території України відключать від аналогового телебачення. Його залишать на територіях, прилеглих до кордону з Росією, у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі та на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в Донецькій, Луганській області, на півночі Сумської, Чернігівської, Харківської областей, на півдні Херсонської області аналогове ТБ залишиться і навіть розвиватиметься – з метою мовлення на окуповані території.

На цифровий стандарт перейдуть такі канали:

  • Інтер
  • Україна
  • 1+1
  • НТН
  • К1
  • ICTV
  • Ентер-фільм
  • ZOOM
  • Індиго TV
  • СТБ
  • ТЕТ
  • К2
  • Новий
  • М1
  • 5 канал
  • Мега
  • Піксель TV
  • XSPORT
  • НЛО.TV
  • 2+2
  • Z.ZIK
  • Еспресо TV
  • Прямий
  • Рада
  • Ескулап-TV
  • 112 Україна

Читайте також: Відключення аналогового ТБ в Україні: в яких регіонах воно залишиться

З 1 вересня НЕ перейдуть на цифровий стандарт такі телеканали:

  • Телеканали НСТУ (UA:Перший та UA:Культура)
  • Місцеві телекомпанії, які до кінця року не мають ліцензій на цифрове мовлення.

Телекомпаніям, які не мають ліцензії на цифрове мовлення, потрібно її оформити до 31 грудня 2018 року. Або перейти на кабельне чи супутникове мовлення, чи зовсім його припинити.

Коли відключать цифрове телебачення

Наголошуємо, що для абонентів кабельного телебачення та власників супутникових антен перехід на "цифру" нічого не змінить. Кабель і супутники працюватимуть так само.

Що означає перехід на цифрове телебачення? Аналогове телебачення буде вимкнено. Усі загальнонаціональні телеканали в Україні припинять мовлення за аналоговим стандартом і перейдуть на цифровий стандарт. Більша частина регіональних мовників – також. Простими словами – зміниться стандарт телевізійного сигналу. Різниця приблизно як між дротовими телефонами і мобільними. У цифрового телебачення набагато вища якісь телевізійного сигналу та більша кількість програм.

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Теги: Новини України Техно Медіа Інформаційні технології
Джерело: 24 канал
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