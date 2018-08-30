Коли відключать аналогове телебачення в Україні

У ніч з 31 серпня на 1 вересня 2018 року майже по всій території України відключать аналогове телебачення. Більшість українських телеглядачів перейдуть на "цифру".

У Нацраді пояснюють, що цифрове телебачення є більш прогресивним, має високу якість телевізійного сигналу та більшу кількість програм, ніж аналогове.

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Щоправда, не всі території України відключать від аналогового телебачення. Його залишать на територіях, прилеглих до кордону з Росією, у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі та на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в Донецькій, Луганській області, на півночі Сумської, Чернігівської, Харківської областей, на півдні Херсонської області аналогове ТБ залишиться і навіть розвиватиметься – з метою мовлення на окуповані території.

На цифровий стандарт перейдуть такі канали:

Інтер

Україна

1+1

НТН

К1

ICTV

Ентер-фільм

ZOOM

Індиго TV

СТБ

ТЕТ

К2

Новий

М1

5 канал

Мега

Піксель TV

XSPORT

НЛО.TV

2+2

Z.ZIK

Еспресо TV

Прямий

Рада

Ескулап-TV

112 Україна

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З 1 вересня НЕ перейдуть на цифровий стандарт такі телеканали:

Телеканали НСТУ (UA:Перший та UA:Культура)

Місцеві телекомпанії, які до кінця року не мають ліцензій на цифрове мовлення.

Телекомпаніям, які не мають ліцензії на цифрове мовлення, потрібно її оформити до 31 грудня 2018 року. Або перейти на кабельне чи супутникове мовлення, чи зовсім його припинити.

Наголошуємо, що для абонентів кабельного телебачення та власників супутникових антен перехід на "цифру" нічого не змінить. Кабель і супутники працюватимуть так само.

Що означає перехід на цифрове телебачення? Аналогове телебачення буде вимкнено. Усі загальнонаціональні телеканали в Україні припинять мовлення за аналоговим стандартом і перейдуть на цифровий стандарт. Більша частина регіональних мовників – також. Простими словами – зміниться стандарт телевізійного сигналу. Різниця приблизно як між дротовими телефонами і мобільними. У цифрового телебачення набагато вища якісь телевізійного сигналу та більша кількість програм.