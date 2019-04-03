12:42
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Коли в Україні вимкнуть опалення у 2019 році

      2838 Читать новость на русском
      Коли відключать опалення в 2019 році у Києві та містах України - дати
      Коли в Україні вимкнуть опалення у 2019 році / Region.center

      Зазвичай, припинення опалювального сезону припадає на період першої половини квітня. За умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 градусів.

      Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається на рівні міської ради. Варто врахувати, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні повноцінно розпочався дещо пізніше, аніж зазвичай.

      Читайте також: В Україні знову піднімуть ціни на гарячу воду і опалення: коли та на скільки

      Рішення ж про тимчасове припинення подачі тепла можуть прийняти, виходячи з кліматичних умов згідно з правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами. 

      Якщо міська рада прийняла рішення призупинити опалювальний сезон, то про це органи влади мають повідомити населення через ЗМІ, а також надіслати відповідне письмове повідомлення. 

      Де вже в Україні вимкнули опалення?

      31 березня опалювальний сезон завершився в Одесі та Херсоні. Тепло вимкнули в загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих навчальних закладах, медичних установах, закладах культури та спорту, у квартирах та будинках, підприємствах та організаціях.

      Коли вимкнуть опалення в Києві?

      Через прогнозоване весняне потепління влада вирішила повністю вимкнути опалення в Києві 6 квітня. Це раніше, ніж зазвичай (традиційно – 15 квітня).

      В цей день тепло вимкнуть на всіх об’єктах, в тому числі – соціальної інфраструктури та помешканнях киян. Щоб повністю припинити постачання тепла у столиці, знадобиться до 3 днів.

      "Але лікарняні заклади, заклади соціального напрямку можуть продовжувати опалюватися, і вони працюватимуть за індивідуальними заявками. Стаціонари, особливо дитячі, там за рішенням головних лікарів буде припинятися опалення", – повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

      Припинення опалювального сезону у попередні роки в Україні

      Опалювальний сезон коригується відповідно до змін у кліматі. У 2017-2018 році він тривав із 15 жовтня до 15 квітня.

      Читайте також: Якою буде погода у квітні: прогноз

      Минулоріч, у 2018 році, тепло подали в оселі також 15 жовтня. Проте за декілька днів тимчасово тепло перестали подавати, оскільки середня температура ще не опустилась до потрібного рівня – було занадто тепло. Відновлювати опалення в Україні почали лише в десятих числах листопада, коли в Україну поступово прийшло справжнє похолодання.

      За прогнозами синоптиків, потепління в Україну цього року прийде пізно. 

      blog_ava
      "Месники: Завершення": трейлер та сюжет довгоочікуваного фільму
      сьогодні
      3128
      Теги: Новини України Новини Херсона Новини Одеси Комунальні послуги Новини Києва Опалювальний сезон Субсидії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      сьогодні , 12:00 Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      Катерина Одарченко 149
      Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар e-Health
      сьогодні , 11:01 Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар e-Health
      Євгенія Мазур 587
      У этих выборов есть большой плюс
      сьогодні , 08:40 У этих выборов есть большой плюс
      Ян Валетов 1426
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      2 квітня , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 5254
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      2 квітня , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 17785
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук