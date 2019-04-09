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      Коли відкриють КПВВ "Мар'їнка"

      30 Читать новость на русском
      Коли відкриють КПВВ Мар'їнка та чому закрили - деталі
      КПВВ "Гнутово" та "Мар'їнка" / Фото з відкритих джерел

      Контрольний пункт "Гнутове" на Донеччині 9 квітня відновив роботу після реконструкції, а КПВВ "Мар'їнка" відкриють 10 квітня о 7 годині ранку.

      Причиною закриття "Гнутового" була реконструкція, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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      Нещодавно на нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" снайпер проросійських бойовиків поранив військового. Саме через це пункт тимчасово закрили.

      Інші пункти пропуску, "Майорське", "Новотроїцьке", "Станиця Луганська", працюють за графіком.

      До слова, на окупованому Донбасі російські війська продовжують застосовувати зразки новітнього озброєння виробництва РФ. Зокрема, 5 квітня проросійські бойовики здійснили обстріл українських позицій із артилерійських систем калібру 152 і 122 міліметрів.

      blog_ava
      Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським
      сьогодні
      14107
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Держприкордонслужба Операція Об'єднаних сил Мар'їнка Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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