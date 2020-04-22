Коли запрацює метро у Києві: відповіді влади

Метро у містах України – Києві, Харкові та Дніпрі – закрили ще 17 березня. Метрополітен не працює й нині, а уряд продовжив карантин до 11 травня. Саме ця дата тепер і є найшвидшою можливою для відкриття метро, зокрема, у Києві.

Послаблення карантинних обмежень і відновлення роботи метро у Києві можливі лише за відсутності зростання кількості хворих на коронавірус. Про це столичний мер Віталій Кличко заявив у коментарі одному з телеканалів.

До слова Коли Україна вийде з карантину: інфографіка

Коментуючи питання про те, коли запрацює столичне метро, він лише наголосив, що влада Києва не повторюватиме помилок Італії. Мовляв, тільки но Україна мине пік поширення пандемії, а наступного тижня не буде зростання кількості хворих, влада негайно опублікує план виходу з карантину.

Тоді вже у Кличка конкретно запитали, чи може метро у Києві запрацювати з 12 травня. "Ми точно проінформуємо людей. Все залежатиме від цифр, кількості хворих людей", – відповів столичний мер.

Зі свого боку Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що українцям не слід розраховувати на відновлення роботи метро Києва до 11 травня – це відбудеться значно пізніше.

Зняття обмежень в цій сфері потрібно розраховувати дуже уважно і вводити дуже обережно. Візьмемо метро – це 2 мільйони пасажирів щодня. Ми розуміємо, що через одну хвору людину за цих умов через тиждень вже будуть тисячі хворих. І це тільки через метро,

– заявив прем'єр.

Відтак єдиний прогноз, який він зробив щодо відкриття київського метрополітену – це станеться не швидше як 11 травня. Втім саме з міського транспорту і починатимуться зняття обмежень, міжрегіональний транспорт йтиме вже далі.

Раніше найменш оптимістичний, але найбільш точний прогноз робив міністр інфраструктури Владислав Криклій. він заявив, що відновлення роботи громадського транспорту загалом станеться не раніше травня.

"Та я прогнозував би, що у червні-липні. Чому горизонти цих термінів непевні? Тому що все залежить від кожного з нас", – наголосив Владислав Криклій.



Правила продовження карантину, який тепер триватиме до 11 травня / інфографіка 24 каналу