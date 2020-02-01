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      Коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст: що відомо про скандальне будівництво

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      Подільсько-Воскресенський міст наполегливо не зникає з генеральних планів Києва. Його з перервами будують вже 27 років й коштує він понад 11 мільярдів гривень.

      Двічі мер Олександр Омельченко обіцяв перерізати червону стрічку у 90-х, одіозний Олександр Попов показував макети Миколі Азарову у 2011 році.

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      Аж раптом міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв відкрити міст у 2020 році.

      Спершу міст відкриють не з усіма з'їздами. Рух пустять з Подолу, а саме з вулиць Верхній та Нижній вал на Троєщину, на проспект Шухевича і вулицю Бальзака. А повністю закінчити проєкт обіцяють уже у 2021 році.

      Подільсько-Воскресенський міст
      Рух для авто

      "У нас передбачається ще інша черга – це транспортний зв'язок з вулицею Алішера Навої. Таким чином автомобілісти зможуть потрапити повноцінно у всіх напрямках не лише на Троєщину, а й на Воскресенку і на Лісовий масив", – заявив головний інженер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" Олександр Здольник.

      А от кому від будівництва до будівництва непереливки – це мешканцям лівобережних Русанівських садів. Спершу були конфлікти, бо проєкт у 90-х узгодили, а людей не спитали. Тоді під знесення потрапило майже 250 приватних садів. Та і жити по сусідству з величезною транспортною розв’язкою люди не хотіли. Нині, як кажуть чиновники, питання з більшістю місцевих врегулювали.

      Подільсько-Воскресенський міст
      Відповідь чиновників

      Натомість виникло інше – місцеві не пропускали будівельну техніку вулицею Центральною. Дорогу вони будували за власний кошт, тому не хотіли, щоб її розбили. Навіть шлагбаум поставили, утім Троєщинська громада його зламала. Техніку пропустили після громадських слухань.

      Люди розуміють, що міст – це необхідність, втім створює незручності. Будівництво ще перетерплять, а от можливий з'їзд на Сади з мосту, де прогнозують шалений трафік, жахає.

      Там у нас тільки 2 смуги. Якщо будуть робити з'їзд з мосту, то ми дуже боїмося, що доведеться зносити ще ряд будинків по Центральній. А ніхто ніяких розмов не веде,
      – розповіла мешканка Русанівських садів Тетяна.

      Проєкт з'їзду ще і досі під питанням, а от затори на вузеньких вулицях Подолу прогнозували давно і вони можуть стати реальністю. Попри це, експерти зберігають оптимізм.

      Директор Інституту міста Олександр Сергієнко пояснив, що зараз Шулявський шляхопровід працює тільки прямо, але це вже допомогло розвантажити місто.

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      Нині міст збудований на 70%. За цей час на його зведення витратили понад 5 мільярдів гривень. Для завершення проєкту треба ще шість, проте у 2020 році виділили тільки три. Однак, київська влада продовжує наполягати на своєму, що у грудні 2020 року мостом поїдуть перші автівки.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини Києва Віталій Кличко Будівництво КМДА
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