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      Коли він відкриває рота, то зазвичай бреше, – аналітик Atlantic Council про гучну заяву Луценка

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      Він вважається однією із найбільш корумпованих осіб в Україні, – Аслунд про Луценка
      Він вважається однією із найбільш корумпованих осіб в Україні, – Аслунд про Луценка / Фото з відкритих джерел

      Аналітик неурядової організації США Atlantic Council Андерс Аслунд розкритикував скандальну заяву генпрокурора Юрія Луценка щодо списку "недоторканих" від посла США Марі Йованович. Однак через кілька годин у соцмережі Аслунд написав, що "відкликає" усе сказане.

      Він працює генеральним прокурором 2-3 роки, і він не провів жодного суттєвого розслідування – нікого на жодному рівні не ув'язнили, заявив аналітик "Голосу Америки".

      Читайте також: Скандальна заява Луценка: як це вплине на відносини між Україною та США

      Аслунд також додав, що "коли Юрій Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше".

      "А він сам був залучений у різного роду сумнівних справах", – сказав він, нагадавши про зустріч Луценка з олігархом Ігорем Коломойським після націоналізації ПриватБанку.

      Експерт додав, що після націоналізації Луценко зустрівся з Коломойським за кордоном. Аслунд назвав Луценка "людиною, яка намагається заробити гроші для себе".

      Він вважається однією з найбільш корумпованих осіб в Україні й не зробив нічого, що б стосувалося його роботи,
      – заявив аналітик.

      Натомість заяву генпрокурора він назвав "просто шумом", який "не має значення".

      "Щодо Луценка, зрозуміло, до якої сили він належить. Він є людиною президента Порошенка. Але він немає жодної довіри. Тож чому будь-хто має звертати увагу на його слова? Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти послаСША, про яку тут високої думки. Ніхто з тих, хто знає обох людей, як, наприклад, я, не сумнівається ні на мить у тому, хто говорить правду, а хто – ні", – сказав Аслунд.

      Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hillзаявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".

      Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".

      На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

      Зазначимо, Андерс Аслунд написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter, що "відкликає свою заяву щодо Луценка".

      Як реагують на заяву Луценка у США: дивіться відео

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Новини США ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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