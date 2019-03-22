Коли він відкриває рота, то зазвичай бреше, – аналітик Atlantic Council про гучну заяву Луценка
Аналітик неурядової організації США Atlantic Council Андерс Аслунд розкритикував скандальну заяву генпрокурора Юрія Луценка щодо списку "недоторканих" від посла США Марі Йованович. Однак через кілька годин у соцмережі Аслунд написав, що "відкликає" усе сказане.
Він працює генеральним прокурором 2-3 роки, і він не провів жодного суттєвого розслідування – нікого на жодному рівні не ув'язнили, заявив аналітик "Голосу Америки".
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Аслунд також додав, що "коли Юрій Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше".
"А він сам був залучений у різного роду сумнівних справах", – сказав він, нагадавши про зустріч Луценка з олігархом Ігорем Коломойським після націоналізації ПриватБанку.
Експерт додав, що після націоналізації Луценко зустрівся з Коломойським за кордоном. Аслунд назвав Луценка "людиною, яка намагається заробити гроші для себе".
Він вважається однією з найбільш корумпованих осіб в Україні й не зробив нічого, що б стосувалося його роботи,
– заявив аналітик.
Натомість заяву генпрокурора він назвав "просто шумом", який "не має значення".
"Щодо Луценка, зрозуміло, до якої сили він належить. Він є людиною президента Порошенка. Але він немає жодної довіри. Тож чому будь-хто має звертати увагу на його слова? Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти послаСША, про яку тут високої думки. Ніхто з тих, хто знає обох людей, як, наприклад, я, не сумнівається ні на мить у тому, хто говорить правду, а хто – ні", – сказав Аслунд.
Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hillзаявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".
Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".
На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".
Зазначимо, Андерс Аслунд написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter, що "відкликає свою заяву щодо Луценка".
Як реагують на заяву Луценка у США: дивіться відео