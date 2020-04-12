18:37
12 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Коли віряни не важливіші за їхні гроші: як УПЦ МП нехтує правилами карантину – фото і відео

      - Читать новость на русском
      Як церкви в Україні ставляться до карантинних обмежень / ілюстративне фото

      У неділю, 12 квітня, християни східного обряду відзначають Вербну неділю, а у західних християн уже сам Великдень. Цього року свята припали на період поширення пандемії коронавірусу, а відтак святкування відбуваються під дією жорстких обмежень. Втім не усі їх дотримуються.

      Так, у Рівному священник Української православної церкви Московського патріархату провів масове освячення верби. Про це у своєму фейсбуці повідомив журналіст Олексій Бухало.

      До слова Через коронавірус стан скандального настоятеля лаври Павла погіршився, – джерело

      На відео помітно, що люди стоять дуже близько один до одного, не дотримуючись дистанції, коли оточують священника. Обряд відбувався біля Свято-Воскресенського собору УПЦ МП ввечері 11 квітня.

      Парафіян на службі було чимало. Здебільшого це були люди пенсійного віку – саме ті, хто перебувають під загрозою через епідемію коронавірусу.

      Карантині святкування у храмі УПЦ МП в Рівному: дивіться відео

      Схожою була ситуація і у Чернівцях, які наразі є українським епіцентром поширення коронавірусу. Під Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ МП у Чернівцях 12 квітня теж прийшло багато людей.

      Люди не дотримуються дистанцію, а багато хто з них навіть не використовує медичних масок.

      Вербна неділя у Чернівцях: дивіться фото

      Релігійний недокарантин у чернівецькому храмі УПЦ МП: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус у Чернівцях і Рівному?Щонайменше Чернівецька область без перебільшення є епіцентром поширення коронавірусу в Україні. Нині там уже 432 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, а 8 людей померли.

      У Рівненській області ситуація дещо краща, але лише трохи. Там загалом захворіли 119 людей, а 7 – померли.

      Святкування у здорових вірян – як це мало б бути

      Наприклад, відповідальне рішення щодо своїх християн ухвалила Рада церков Львова. Хоча Львівську область коронавірус зачепив не так сильно, як Чернівецьку, там порадили вірянам брати участь у богослужіннях через онлайн-трансляцію.

      Цікаво Українці відзначають Вербну неділю: привітання політиків

      Крім того, вірянам дозволили самотужки окропити свяченою водою паски і вербу, але потрапити до храмів вони не зможуть – там на служби збиратимуться лише священнослужителі. До слова, власникам магазинів дозволили продавати великодні страви уже освяченими.

      Усі рекомендації Ради церков навіть були погоджені з начальником поліції Львівської області Василем Віконським. Словом, Львів – це вдалий приклад турботи церквою про вірян, а не про їхні гроші.


      Рекомендації Ради церков Львівської області щодо святкування Великодня

      Гідну позицію на фоні УПЦ МП показала Українська греко-католицька церква. Її настоятель блаженніший Святослав попросив вірян не приносити до храмів вербу і паски на освячення.

      Важливо Виганяти не будемо, але закликаємо залишатися вдома, – ПЦУ про освячення на Великдень

      Він пояснив, що у таких умовах обряд освячення кращее самотужки провести вдома, де можна приєднатися до служби божої у режимі онлайн. Гідна позиція церкви, яка демонструє, що для неї віряни куди важливіші, ніж їхні гроші.

      До слова, у зв'язку з поширенням коронавірусу блаженніший Святослав навіть звільнив вірян від обов'язкових сповіді й причастя. Складні часи вимагають складних рішень.

      Звернення настоятеля УГКЦ до вірян: дивіться відео

      Дещо схожу позицію зайняла й Православна церква України. Її настоятель митрополит Епіфаній закликав вірян у великодні свята залишатися вдома.

      Він наголосив, що це один з найбільш відповідальних способів допомогти у боротьбі з епідемією коронавірусу. Резюмуючи, він закликав вірян стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям.

      Звернення митрополита Епіфанія: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Рівне Новини Чернівців Новини Львова Епіфаній Святослав Шевчук УГКЦ Православна церква України УПЦ МП Релігія Великдень Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:02 Помер монах Києво-Печерської лаври від коронавірусу
      Здорове життя 21491
      сьогодні , 11:43 Підступ у Вербну неділю: на Донбасі бойовики вбили українського військового, ще один поранений
      Новини України 19068
      сьогодні , 12:54 Церковна служба у Вербну неділю: відео
      Новини України 8825
      сьогодні , 11:33 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: перший військовий, який одужав
      Новини України 14925
      сьогодні , 15:00 Новини про коронавірус 12 квітня: Вербна неділя в умовах карантину, режим катастрофи у США
      Новини України 6515
      сьогодні , 13:33 Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити в останні дні перед Великоднем
      Традиції 43112
      сьогодні , 12:33 В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше
      Новини України 13209
      сьогодні , 15:42 Коронавірус в Іспанії: підтвердили 166 тисяч випадків зараження
      Здорове життя 86002
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Як працювати в режимі віртуальних зустрічей: поради професора школи бізнесу
      Наталія Микольска
      сьогодні , 13:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
      Євгенія Мазур