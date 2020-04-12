Коли віряни не важливіші за їхні гроші: як УПЦ МП нехтує правилами карантину – фото і відео

У неділю, 12 квітня, християни східного обряду відзначають Вербну неділю, а у західних християн уже сам Великдень. Цього року свята припали на період поширення пандемії коронавірусу, а відтак святкування відбуваються під дією жорстких обмежень. Втім не усі їх дотримуються.

Так, у Рівному священник Української православної церкви Московського патріархату провів масове освячення верби. Про це у своєму фейсбуці повідомив журналіст Олексій Бухало.

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На відео помітно, що люди стоять дуже близько один до одного, не дотримуючись дистанції, коли оточують священника. Обряд відбувався біля Свято-Воскресенського собору УПЦ МП ввечері 11 квітня.

Парафіян на службі було чимало. Здебільшого це були люди пенсійного віку – саме ті, хто перебувають під загрозою через епідемію коронавірусу.

Карантині святкування у храмі УПЦ МП в Рівному: дивіться відео

Схожою була ситуація і у Чернівцях, які наразі є українським епіцентром поширення коронавірусу. Під Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ МП у Чернівцях 12 квітня теж прийшло багато людей.

Люди не дотримуються дистанцію, а багато хто з них навіть не використовує медичних масок.

Вербна неділя у Чернівцях: дивіться фото

Релігійний недокарантин у чернівецькому храмі УПЦ МП: дивіться відео

Що відомо про коронавірус у Чернівцях і Рівному?Щонайменше Чернівецька область без перебільшення є епіцентром поширення коронавірусу в Україні. Нині там уже 432 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, а 8 людей померли.



У Рівненській області ситуація дещо краща, але лише трохи. Там загалом захворіли 119 людей, а 7 – померли.

Святкування у здорових вірян – як це мало б бути

Наприклад, відповідальне рішення щодо своїх християн ухвалила Рада церков Львова. Хоча Львівську область коронавірус зачепив не так сильно, як Чернівецьку, там порадили вірянам брати участь у богослужіннях через онлайн-трансляцію.

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Крім того, вірянам дозволили самотужки окропити свяченою водою паски і вербу, але потрапити до храмів вони не зможуть – там на служби збиратимуться лише священнослужителі. До слова, власникам магазинів дозволили продавати великодні страви уже освяченими.

Усі рекомендації Ради церков навіть були погоджені з начальником поліції Львівської області Василем Віконським. Словом, Львів – це вдалий приклад турботи церквою про вірян, а не про їхні гроші.



Рекомендації Ради церков Львівської області щодо святкування Великодня

Гідну позицію на фоні УПЦ МП показала Українська греко-католицька церква. Її настоятель блаженніший Святослав попросив вірян не приносити до храмів вербу і паски на освячення.

Важливо Виганяти не будемо, але закликаємо залишатися вдома, – ПЦУ про освячення на Великдень

Він пояснив, що у таких умовах обряд освячення кращее самотужки провести вдома, де можна приєднатися до служби божої у режимі онлайн. Гідна позиція церкви, яка демонструє, що для неї віряни куди важливіші, ніж їхні гроші.

До слова, у зв'язку з поширенням коронавірусу блаженніший Святослав навіть звільнив вірян від обов'язкових сповіді й причастя. Складні часи вимагають складних рішень.

Звернення настоятеля УГКЦ до вірян: дивіться відео

Дещо схожу позицію зайняла й Православна церква України. Її настоятель митрополит Епіфаній закликав вірян у великодні свята залишатися вдома.

Він наголосив, що це один з найбільш відповідальних способів допомогти у боротьбі з епідемією коронавірусу. Резюмуючи, він закликав вірян стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям.

Звернення митрополита Епіфанія: дивіться відео