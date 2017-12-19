Коли вітаміни можуть бути некорисними: пояснення експерта

Вітамінні добавки додають енергії та продуктивності, проте через зловживання вітамінами пацієнти ризикують зіткнутися з печією, каже доктор Девід Кац.

Таблетки можуть подразнювати стравохід і деякі кислоти зі шлунку можуть потрапити до стравоходу, пише express.co.uk.

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За словами експерта, печію може спричинити і розмір або форми таблеток. Якщо ви замінили вітаміни іншою фірмою, але після цього проблема збережеться, ймовірно, варто взагалі відмовитися від добавок, зазначає Кац.

Фахівець додає, що хорошою альтернативою можуть стати рідкі вітаміни, оскільки їх легше проковтнути, і подразнення буде мінімальним.

А тим, хто вимушений відмовитися від вітамінних добавок, дієтологи радять їсти більше фруктів, овочів і цільних злаків.