Коли вийде файтинг Dead Or Alive 6 і які бонуси передбачено

Оприлюднено дату релізу шостої серії відеоігор у жанрі файтингу Dead Or Alive для PlayStation 4, Xbox One і PC, а також анонсовано бонуси за попереднє замовлення.

Ролик з вищезазначеною інформацією видавець Koei Tecmo опублікував на своєму Youtube-каналі.

Читайте також: ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4

Відповідно до оприлюднених даних, гру для консолей і персональних комп’ютерів планують випустити 15 лютого 2019 року.

Крім того, стало відомо, що шанувальники серії можуть заздалегідь замовити гру та отримати бонуси. До прикладку, за попереднє замовлення Dead or Alive 6 на PS4 дають іграбельного персонажа Nyotengu "The Female Tengu", а також тему. Власники Xbox One, зі свого боку, отримають бійця та костюм для Ryu Hayabusa. А власники PC разом із зовнішністю отримають іграбельного персонажа Nyotengu.

Якщо ж купити цифрову версію до 14 березня 2019 року, то Koei Tecmo віддадуть костюм для Kasumi. Водночас за цифрове Deluxe-видання фанати серії отримають 25 костюмів, саундтрек гри, а також ексклюзивний образ Kasumi.

Стало відомо, коли відбудеться реліз Dead Or Alive 6 для усіх платформ: відео

До слова, нещодавно у мережі з'явився також релізний трейлер гри Shadow Of The Tomb Raider. Ролик присвячено зав’язці історії, в якій Лара Крофт виступає злодійкою: своїми діями вона запускає відлік до справжнього апокаліпсиса.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно