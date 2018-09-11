12:35
11 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 15°C
  • середа
    23°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну
Вєсті Кремля
21:46, 10 вересня
Вєсті.UA. Порошенко повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, 10 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Ігри
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Коли вийде файтинг Dead Or Alive 6 і які бонуси передбачено

185 Читать новость на русском
Названо дату релізу та бонуси за попереднє замовлення Dead Or Alive 6
Названо дату релізу та бонуси за попереднє замовлення Dead Or Alive 6 / Соцмережі

Оприлюднено дату релізу шостої серії відеоігор у жанрі файтингу Dead Or Alive для PlayStation 4, Xbox One і PC, а також анонсовано бонуси за попереднє замовлення.

Ролик з вищезазначеною інформацією видавець Koei Tecmo опублікував на своєму Youtube-каналі.

Читайте також: ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4

Відповідно до оприлюднених даних, гру для консолей і персональних комп’ютерів планують випустити 15 лютого 2019 року.

Крім того, стало відомо, що шанувальники серії можуть заздалегідь замовити гру та отримати бонуси. До прикладку, за попереднє замовлення Dead or Alive 6 на PS4 дають іграбельного персонажа Nyotengu "The Female Tengu", а також тему. Власники Xbox One, зі свого боку, отримають бійця та костюм для Ryu Hayabusa. А власники PC разом із зовнішністю отримають іграбельного персонажа Nyotengu.

Якщо ж купити цифрову версію до 14 березня 2019 року, то Koei Tecmo віддадуть костюм для Kasumi. Водночас за цифрове Deluxe-видання фанати серії отримають 25 костюмів, саундтрек гри, а також ексклюзивний образ Kasumi.

Стало відомо, коли відбудеться реліз Dead Or Alive 6 для усіх платформ: відео 

До слова, нещодавно у мережі з'явився також релізний трейлер гри Shadow Of The Tomb Raider. Ролик присвячено зав’язці історії, в якій Лара Крофт виступає злодійкою: своїми діями вона запускає відлік до справжнього апокаліпсиса.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри PlayStation Xbox відпочинок
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
сьогодні, 12:01 В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
Дід Панас
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сьогодні, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
Найкомфортніший кросовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ від Авто 24
сьогодні, 10:00 Найкомфортніший кросовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ від Авто 24
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 вересня, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 вересня, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Головні новини дня: нові жертви "перемир’я", Порошенко у Харкові, Кіхтенко розпочав роботу
 11 жовтня 2014 , 23:59
Гравець збірної України повернувся в основу "Дармштадта" на матч проти "Шальке" Коноплянки
 27 листопада 2016 , 15:52
"Барселона" з Мессі бойкотує гала-церемонію ФІФА, де тріумфує Роналду
 9 січня 2017 , 14:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук