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Коли вийде останній сезон "Теорії великого вибуху": деталі

11 Читать новость на русском
12 сезон "Теорії великого вибуху" стане останнім
12 сезон "Теорії великого вибуху" стане останнім / Кадр з відео

Популярний серіал "Теорія великого вибуху" – закривають, майбутній 12 сезон стане останнім.

Про це йдеться у спільній заяві компаній Warner Bros, CBS і Chuck Lorre Productions, пише Variety.

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"Ми, разом зі знімальною командою, сценаристів і акторами, дуже вдячні за успіх шоу та готові представити вам останній сезон, фінал, який приведе "Теорію великого вибуху" до епічного і креативного кінця", – сказано в заяві.

Співрозмовник видання зазначив, що контракти з CBS і акторами закінчуються до моменту виходу 12 сезону, а проводити додаткові переговори сторони не збиралися.

Прем'єра останнього сезону запланована на 24 вересня 2018 року.

Про що серіал "Теорія великого вибуху"?Перший сезон комедійного серіалу вийшов на екрани 24 вересня 2007 року. "Теорія великого вибуху" розповідає про друзів-фізиків і їхніх подруг.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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