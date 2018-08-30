Коли вийдуть нові моделі iPhone: відома дата

Американська Apple Inc. проведе презентацію нових моделей смартфонів iPhone 12 вересня у своїй штаб-квартирі в Купертіно.

Про це пишуть деякі ЗМІ, журналісти яких отримали відповідні запрошення.

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Очікується, що на заході представлять три нових моделі, зовнішній вигляд яких буде схожий із нинішнім флагманом – iPhone X.

Як повідомляли раніше ЗМІ з посиланням на джерела, одна з моделей буде флагманською. Вона отримає OLED-екран на основі органічних світлодіодів із діагоналлю близько 6,5 дюйма. Смартфон може стати найбільшим iPhone й одним із найбільших на ринку.

Також вийде оновлення iPhone X, представленого в 2017 році, з поліпшеною камерою та підвищеною швидкістю обробки даних.

Третя модель прийде на заміну iPhone 8, а його ціна при цьому зменшиться. Пристрій матиме екран із діагоналлю 6,1 дюйма (у iPhone X - 5,8 дюйма), краї корпусу зроблять алюмінієвими, а не з нержавіючої сталі, як у iPhone X. Апарат обладнають рідкокристалічним екраном (iPhone X оснащений OLED-екраном). Зміниться кольорова гамма смартфона.

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