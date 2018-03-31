Коли Xiaomi Mi Band 3 надійде у продаж – в компанії зробили заяву

Навколо виходу нового фітнес-браслета від Xiaomi – Mi Band 3 ширилось чимало чуток. Однак, в компанії не повідомляли ані характеристик нового ґаджета, ані деталей про його презентацію.

Про це пише видання prostotech.com.

29 березня власник Huami Technology (партнерська компанія Xiaomi у США) Хуан Ван заявив, що наступний фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 буде випущений вже в цьому році.

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Також стало відомо, що Xiaomi Mi Band 3 пройшов сертифікацію Bluetooth, з чого стало відомо, що він підтримує Bluetooth 4.2. Крім того, нове покоління фітнес-браслетів Xiaomi має бути оснащене OLED-дисплеєм, який буде відображати таку інформацію, як час, пульс, кількість кроків і кількість спалюваних калорій. Також новий фітнес-браслет має бути буде потужнішим, ніж Xiaomi Mi Band 2.