Коли я на роботі, він робить з дітьми уроки і готує, – Вікторія Бекхем розповіла про чоловіка

Британська екс-співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем зізналася, що Девід Бекхем – прекрасний батько і чоловік.

Про це пише видання "Harper's Bazaar".

Читайте також: Вікторія Бекхем приміряла розкішну білосніжну сукню власного бренду: фото

Як і більшість жінок, я намагаюся все робити по максимуму. Я стараюся бути найкращою мамою, найкращою дружиною і найкращим професіоналом. Коли я приходжу додому, то кажу собі: "Відклади телефон. Якщо ти не будеш відповідати на пошту до ранку, нічого не трапиться. Проведи час з дітьми і Девідом",

– розповіла Вікторія Бекхем.

Вона додала, що їй пощастило з чоловіком. Девід, за словами Вікторії, надає неймовірну підтримку і завжди хотів, щоб вона йшла за своєю мрією.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 20 Лют 2018 р. о 7:21 PST

Вікторія Бекхем також зазначила, що чоловік допомагає їй по дому.

"Без його підтримки і допомоги, в тому числі по дому, це було б дуже складно. Вдома у нас рівність. Коли я на роботі, він робить з дітьми уроки і готує їжу, а коли я вдома, роблю те ж саме", – наголошує Вікторія.