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      "Коли я стану королем": Принц Чарльз зробив заяву про свою політику на престолі

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      Принц Чарльз є наступником королеви Єлизавети ІІ на престолі
      Принц Чарльз є наступником королеви Єлизавети ІІ на престолі / Getty images

      Син королеви Єлизавети, її наступник на монаршому престолі принц Чарльз розповів, чим відрізнятиметься його політика у разі, коли він повноцінно сяде на трон.

      14 листопада принц Чарльз святкуватиме 70-річний ювілей.

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      До цієї дати BBC зробило ексклюзивне інтерв’ю з наступником британської корони.

      Принц Чарльз заявив, що коли стане королем, то не буде висловлюватися на суспільно-політичні теми.

      Відомо, що принц Уельський часто виступає на теми, які пов'язані з охороною довкілля, він також висловлюється щодо сучасної архітектури і не одноразово звертався до членів уряду Великобританії з приводу проблем, які його турбують.

      За даними джерел британських ЗМІ, у приватних розмовах Чарльз часто вдається до відвертих висловлювань. Зокрема, у 2014 році він, нібито, порівняв президента Росії Володимира Путіна з Гітлером. Щоправда, офіційно факт такого висловлювання підтверджений не був.

      via GIPHY

      В інтерв’ю BBC принц наступник королеви Єлизавети наголосив, що коли стане монархом, буде діяти в рамках "конституційних параметрів" і не виступатиме на підтримку жодної з політичних партій.

      Принц Уельський констатував, що після сходження на престол вже не зможе продовжувати свою суспільну діяльність.

      Не настільки недалекий. Я визнаю, що бути сувереном – це зовсім інша справа. Тому, звичайно ж, я повною мірою розумію, як це буде функціонувати,
      – сказав він.

      Хто такий принц Чарльз?Принц Уельський є сином королеви Великобританії Єлизавети ІІ та герцога Единбурзького Філіпа. У 1981 році Чарльз одружився з Діаною Спенсер, у шлюбі в них народилось двоє дітей: принц Вільям та принц Гаррі. У 1996 пара розлучилася, а вже у 1997 принцеса Діана загинула в автокатастрофі. У 2005-му принц Чарльз одружився вдруге з Камілою Паркер Боулз.

      Теги: Новини політики Великобританія Королівська сім'я Єлизавета II
      Джерело: 24 Канал
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