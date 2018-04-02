Коли закінчувати стосунки: п’ять тривожних ознак

Стосунки – питання особисте, проте все ж можна відстежити певні спільні риси, які говорять про те здоровими вони є чи токсичними.

Психолог Брегит Брогаард підготувала 5 ознак, які свідчать про те, що прийшов час розлучатися, пише "Новое время".

У вас різні базові цінності

Різні базові цінності – це причина для занепокоєння не залежно від того, у якому стані справи зараз. Такі цінності – обговоренню не підлягають і можуть стати причиною серйозних конфліктів.

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Важливо відзначити, що зміна базових цінностей, якщо ви вирішити їх обговорити, може відбуватися лише без тиску.

Партнер сприймає вас як належне

У таких стосунках ви живете так, як хоче партнер і так, як йому подобається – від дрібниць, до суттєвіших речей. Партнер сприймає вашу покірність як належне і на його думку так і має бути. Висновок тут очевидний.

Партнер вас не поважає

Відсутність поваги може проявлятися у різних варіаціях – чи то емоційному та словесному насильстві, чи то у пасивно-агресивній поведінці, чи у створенні дистанції. Це також може бути і просто відсутність руху вперед. У будь-якому випадку це тривожна ознака.

Партнер не турбується про ваші емоційні та сексуальні потреби

У цьому випадку усі дії під лаштовані під бажання партнера, ваші ж бажання до уваги не беруть. Наприклад, всі ваші плани підлаштовані під розклад дня партнера і він сподівається, що ви хотітимете усього того ж що й він.

Ваш партнер приймає турботу, але рідко її надає

Цей момент помітити можна не одразу, проте зробити це все ж не складно. Наприклад, ви завжди дбаєте і турбуєтеся про свого партнера, а він натомість не демонструє аналогічної турботи.

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Це ті стосунки, у яких вас можуть сприймати за тата чи маму, і якщо ви взяли на себе таку роль, то, ймовірно, в ваших стосунках щось пішло не так.