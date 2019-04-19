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      Коли законопроект про імпічмент президента вирішить розглянути Верховна Рада

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      Законопроект про імпічмент
      Законопроект про імпічмент / Rbc.ua

      Наступного тижня можуть визначити ймовірну дату розгляду у Верховній Раді законопроекту про імпічмент президента. Це рішення ухвалюватимуть спільно з керівниками депутатських фракцій на Погоджувальній раді 22 квітня.

      "Цього тижня ми будемо проговорювати, які саме з тих (запропонованих) законопроектів, по-перше, є готовими, погоджені комітетом, і будемо ухвалювати рішення. І в понеділок я зможу озвучити це рішення на Погоджувальній раді або на брифінгу опісля", – сказав у телеефірі голова Верховної Ради Андрій Парубій.

      Читайте також: Закон про імпічмент: які шанси на ухвалення

      На сьогодні в парламенті зареєстровано 5 законопроектів про імпічмент.

      "Є фракції, які наполягають на тому, щоб це також було включено в пакет (законопроектів щодо реформування Ради), оскільки це також передбачає посилення контролюючої ролі парламенту та відповідальності", – додав Парубій.

      Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Що відомо про закон про імпічмент? Зараз в Україні відправити президента у відставку неможливо: в Конституції прописана стаття, яка говорить, що для імпічменту потрібен окремий закон. Такий проект закону підготувала партія "Самопоміч". У документі чітко виписані повноваження президента, як він має звітувати і головне – процедура імпічменту. Лідер "Самопомочі" та мер Львова Андрій Садовий заявив, що 21 квітня українці обиратимуть не монарха, а президента. Щоб це справді було так, потрібно ухвалити закон про президента.

      Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що у разі його перемоги на виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Чинний Президент України Петро Порошенко заявив про готовність обговорювати законопроект про імпічмент і виступив за його ухвалення в "компромісній" редакції.

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      Теги: Новини політики Новини України Президент України Андрій Парубій Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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