Коли законопроект про імпічмент президента вирішить розглянути Верховна Рада

Наступного тижня можуть визначити ймовірну дату розгляду у Верховній Раді законопроекту про імпічмент президента. Це рішення ухвалюватимуть спільно з керівниками депутатських фракцій на Погоджувальній раді 22 квітня.

"Цього тижня ми будемо проговорювати, які саме з тих (запропонованих) законопроектів, по-перше, є готовими, погоджені комітетом, і будемо ухвалювати рішення. І в понеділок я зможу озвучити це рішення на Погоджувальній раді або на брифінгу опісля", – сказав у телеефірі голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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На сьогодні в парламенті зареєстровано 5 законопроектів про імпічмент.

"Є фракції, які наполягають на тому, щоб це також було включено в пакет (законопроектів щодо реформування Ради), оскільки це також передбачає посилення контролюючої ролі парламенту та відповідальності", – додав Парубій.

Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Що відомо про закон про імпічмент? Зараз в Україні відправити президента у відставку неможливо: в Конституції прописана стаття, яка говорить, що для імпічменту потрібен окремий закон. Такий проект закону підготувала партія "Самопоміч". У документі чітко виписані повноваження президента, як він має звітувати і головне – процедура імпічменту. Лідер "Самопомочі" та мер Львова Андрій Садовий заявив, що 21 квітня українці обиратимуть не монарха, а президента. Щоб це справді було так, потрібно ухвалити закон про президента.



Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що у разі його перемоги на виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Чинний Президент України Петро Порошенко заявив про готовність обговорювати законопроект про імпічмент і виступив за його ухвалення в "компромісній" редакції.