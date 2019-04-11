14:49
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Коли завершаться перемовини щодо дебатів на НСК "Олімпійський" у Києві

      1245 Читать новость на русском
      На "Олімпійському" розповіли, коли завершаться переговори щодо дебатів
      На "Олімпійському" розповіли, коли завершаться переговори щодо дебатів / Колаж 24 канал

      Проведення дебатів між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком все ж можуть відбутися на НСК "Олімпійський" у Києві. Наразі тривають перемовини між представниками кандидатів у президенти та керівництвом стадіону щодо цього питання. Остаточна заява має з’явитися до кінця дня 11 квітня.

      Як зазначили у прес-службі НСК "Олімпійський", перемовини щодо дебатів як 14-го, так і 19 квітня наразі перебувають у активній стадії. Їхні результати до кінця дня 11 квітня мають опублікувати на Facebook-сторінці стадіону. Крім того, аналогічні повідомлення оприлюднять штаби Зеленського та Порошенка.

      Читайте також: Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози

      Щодо того, хто проводитиме акредитацію журналістів на дебати, на "Олімпійському" відповіді поки дати не можуть. Також невідомо, чи буде передбачено квитки та чи будуть вони у вільному продажі.

      Раніше уповноваженні представники штабів обох кандидатів у президенти подали запити до НСК "Олімпійський" щодо проведення тут дебатів. Від команди Порошенка НСК отримав запит щодо проведення дебатів 14 та 19 квітня 2019 року, а від команди Зеленського – на 19 квітня 2019 року.

      11 квітня голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов переконував, що штаб Зеленського відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У команді ж Зеленського зазначили, що вони не відмовляються від ідеї проведення дебатів на НСК, але це буде 19 квітня. Відповідно до закону, саме цього дня з 20:00 до 21:00 дебати мають відбутися у студії Суспільного.

      Відтак, у команді Зеленського у разі, якщо Петро Порошенко не прийде 19 квітня на "Олімпійський", запропонували провести дебати за допомогою відеозв’язку.

      Ми йдемо назустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде у студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна поєднати картинки та подебатувати один з одним у прямому ефірі,
      – зауважив голова штабу Іван Баканов.

      Читайте також: НСК "Олімпійський" прокоментував заяву Суспільного про вартість проведення дебатів

      На переконання команди Зеленського, дебати у студії Суспільного – "це якийсь просто пережиток радянського минулого", натомість на стадіоні – більш відкрита атмосфера. Саме тому вони хочуть проводити дебати саме на "Олімпійському".

      Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським і до чого тут "Олімпійський"? Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, але у штабі останнього заявили, що дебати для них є нецікавими. Проте за деякий час Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

      За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

      10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA.  Але Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.

       

       

      як розгортаються події навколо дебатів між порошенком і зеленським:
      blog_ava
      Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
      сьогодні
      9042
      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко НСК Олімпійський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      сьогодні , 13:20 Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      2236
      Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      сьогодні , 12:30 Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      Тетяна Острікова 664
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 12:19 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      35113
      Россия превращает Крым в наркопритон
      сьогодні , 12:02 Россия превращает Крым в наркопритон
      Отставной подполковник 947
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук