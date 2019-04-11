Коли завершаться перемовини щодо дебатів на НСК "Олімпійський" у Києві

Проведення дебатів між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком все ж можуть відбутися на НСК "Олімпійський" у Києві. Наразі тривають перемовини між представниками кандидатів у президенти та керівництвом стадіону щодо цього питання. Остаточна заява має з’явитися до кінця дня 11 квітня.

Як зазначили у прес-службі НСК "Олімпійський", перемовини щодо дебатів як 14-го, так і 19 квітня наразі перебувають у активній стадії. Їхні результати до кінця дня 11 квітня мають опублікувати на Facebook-сторінці стадіону. Крім того, аналогічні повідомлення оприлюднять штаби Зеленського та Порошенка.

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Щодо того, хто проводитиме акредитацію журналістів на дебати, на "Олімпійському" відповіді поки дати не можуть. Також невідомо, чи буде передбачено квитки та чи будуть вони у вільному продажі.

Раніше уповноваженні представники штабів обох кандидатів у президенти подали запити до НСК "Олімпійський" щодо проведення тут дебатів. Від команди Порошенка НСК отримав запит щодо проведення дебатів 14 та 19 квітня 2019 року, а від команди Зеленського – на 19 квітня 2019 року.

11 квітня голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов переконував, що штаб Зеленського відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У команді ж Зеленського зазначили, що вони не відмовляються від ідеї проведення дебатів на НСК, але це буде 19 квітня. Відповідно до закону, саме цього дня з 20:00 до 21:00 дебати мають відбутися у студії Суспільного.

Відтак, у команді Зеленського у разі, якщо Петро Порошенко не прийде 19 квітня на "Олімпійський", запропонували провести дебати за допомогою відеозв’язку.

Ми йдемо назустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде у студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна поєднати картинки та подебатувати один з одним у прямому ефірі,

– зауважив голова штабу Іван Баканов.

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На переконання команди Зеленського, дебати у студії Суспільного – "це якийсь просто пережиток радянського минулого", натомість на стадіоні – більш відкрита атмосфера. Саме тому вони хочуть проводити дебати саме на "Олімпійському".

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським і до чого тут "Олімпійський"? Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, але у штабі останнього заявили, що дебати для них є нецікавими. Проте за деякий час Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Але Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.