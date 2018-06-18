Коли жінки найчастіше народжують: цікава статистика

Науковці провели аналіз понад п'яти мільйонів випадків народження дитини. З'ясувалось, що більшість малят з'являються на світ у темну пору доби.

Про це заявили британські науковці, передає Nashamama.

За даними аналізу, 71% з 5 мільйонів випадків припадає на час після 21:00 і до 04:59 ранку в будні дні – тобто семеро з десяти немовлят народжується в цей час.

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Тільки 28,5% пологів завершуються у проміжку з 05:00 до 21:00. Більшості випадків пологи відбуваються у проміжку з 01:00 ночі до 06:30 ранку, а пік народжень відбувається о 04:00 ранку.

Заплановані пологи становлять десяту частину від загального обсягу пологів і проходять зазвичай з 09:00 до 11:59 ранку. А викликані штучно пологи становлять п'яту частина народжень немовлят на світ. Окрім того, малюки з'являються найчастіше опівночі у вівторок і суботу та у дні перед святами.

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