Коли жінці терміново потрібно на прийом до гінеколога: пояснення лікаря
Ви належите до тих жінок, які відкладають візит до гінеколога, чекаючи, що саме мине? Або поділяєте думку "менше знаєш – краще спиш"? Вам варто з більшою уважністю ставитись до свого здоров'я. Адже саме точно не мине. Лиш піде в хронічний процес. І лікувати це буде значно важче
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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Отже, коли вже точно слід йти до️ гінеколога:
- турбують виділення, чи свербіж;
- маєте порушення менструального циклу (нерегулярні менструації, або ж дуже мізерні тощо);
- болі внизу живота; кров’янисті виділення не в часі менструації;
- не можете завагітніти протягом року відкритого і регулярного статевого життя;
- турбує дискомфорт внизу живота.
Лікарка наголосила, навіть якщо у Вас немає скарг, то це не причина уникати огляду в гінеколога. Адже багато захворювань перебігають безсимптомно.
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