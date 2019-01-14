Коли жінці терміново потрібно на прийом до гінеколога: пояснення лікаря

Ви належите до тих жінок, які відкладають візит до гінеколога, чекаючи, що саме мине? Або поділяєте думку "менше знаєш – краще спиш"? Вам варто з більшою уважністю ставитись до свого здоров'я. Адже саме точно не мине. Лиш піде в хронічний процес. І лікувати це буде значно важче

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Акушер-гінеколог Уляна Кравець “І краще знати про свою недугу достеменно, щоб вміло боротися і перемогти. Чим раніше виявити проблему, тим більше шансів на одужання швидше і без наслідків”.

Отже, коли вже точно слід йти до️ гінеколога:

турбують виділення, чи свербіж; маєте порушення менструального циклу (нерегулярні менструації, або ж дуже мізерні тощо); болі внизу живота; кров’янисті виділення не в часі менструації; не можете завагітніти протягом року відкритого і регулярного статевого життя; турбує дискомфорт внизу живота.

Лікарка наголосила, навіть якщо у Вас немає скарг, то це не причина уникати огляду в гінеколога. Адже багато захворювань перебігають безсимптомно.

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