00:31
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Коли жінці терміново потрібно на прийом до гінеколога: пояснення лікаря

      593 Читать новость на русском
      Коли варто звернутися до гінеколога
      Коли варто звернутися до гінеколога / drsherry.com

      Ви належите до тих жінок, які відкладають візит до гінеколога, чекаючи, що саме мине? Або поділяєте думку "менше знаєш – краще спиш"? Вам варто з більшою уважністю ставитись до свого здоров'я. Адже саме точно не мине. Лиш піде в хронічний процес. І лікувати це буде значно важче

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

      Читайте також: Чому у жінок може знижуватися статевий потяг: пояснення гінеколога

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “І краще знати про свою недугу достеменно, щоб вміло боротися і перемогти. Чим раніше виявити проблему, тим більше шансів на одужання швидше і без наслідків”.

      Отже, коли вже точно слід йти до️ гінеколога:

      1. турбують виділення, чи свербіж;
      2. маєте порушення менструального циклу (нерегулярні менструації, або ж дуже мізерні тощо);
      3. болі внизу живота; кров’янисті виділення не в часі менструації; 
      4. не можете завагітніти протягом року відкритого і регулярного статевого життя;
      5. турбує дискомфорт внизу живота.

      Лікарка наголосила, навіть якщо у Вас немає скарг, то це не причина уникати огляду в гінеколога. Адже багато захворювань перебігають безсимптомно.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за 14 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      14 січня , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 649
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      14 січня , 22:13 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      2508
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      14 січня , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 201
      Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      14 січня , 20:33 Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      Наталія Печерська 1958
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      14 січня , 20:01 Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      Ірина Поліщук 3744
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Як вивести нікотин з організму: основні правила
       6 червня 2018 , 08:29
      Що таке електрофорез і для чого його використовують
       19 квітня 2018 , 12:48
      Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
       19 березня 2018 , 10:48
      Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити
       2 січня , 19:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук