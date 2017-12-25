Коли змерз: найкрутіші рецепти зимового чаю

Зима уже сповна увійшла у свої володіння, поготів останній тиждень був неабияк сніжним і холодним. Відтак, саме час зігрітися, а робити це за такої погоди найкраще з горнятком ароматного чаю. Пропонуємо Вам найкращі зимові рецепти, які можна не лише зробити вдома, а й ще опісля в термосі взяти на прогулянку.

Чай медово-імбирний з додаванням м'яти

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Такий напій може не лише зігріти, а й прекрасно заспокоїти. Крім того, цей чай може стати профілактикою проти застуди.

Інгредієнти:

Сік і цедра 1 лимона

Листя м'яти – 1 пучок

Імбирний корінь – приблизно 2 см

Натуральний мед – 2 ст. л.

Вода – 250 мл

Приготування:

А приготувати його дуже легко: наріжте листя м'яти, натріть на дрібній тертці корінь імбиру, зі шкірки лимона зробіть цедру, а потім все це залийте гарячим окропом. Дайте 5 хвилин настоятися та коли будете наливати в чашку додайте сік 1/4 лимона. Нічого складного, а тепер можна зігрітися.

Чай шоколадно-апельсиновий

Цей чайний напій відновлює сили після зимових застуд, підвищує життєвий тонус, допомагає побороти нудьгу та бореться з депресією. Якщо Ви ж на вулиці сильно змерзли, то це беззаперечно ваш напій. Слід врахувати, що такий чай – дуже калорійний. Тому, хто береже свою фігуру, споживайте не більше ніж 1 раз у день.

Інгредієнти:

Чорний чай (можна з бергамотом) – 2 ч. л.

Вершкове масло – 5 гр.

Чорний шоколад – 10 гр.

Цедра апельсина – щіпка

Гвоздика – 1 шт.

Вода – 300 мл

Приготування:

Для того щоб зробити такий напій, потрібно спочатку заварити 2 чайні ложки чорного чаю в 300 мілілітрах води, а коли завариться перелити собі в чашку та додати шоколад, вершкове масло, цедру апельсина, 1 гвоздику та настояти 2 хвилини. Пийте та насолоджуйтеся ароматно-вітамінним напоєм.

Рецепт зігрівального чаю з Тибету

Крім зігрівального ефекту, цей напій, значно підвищує імунітет, що дуже важливо в зимовий період. Також можна зігрітися та розслабитися зі своїми близькими або ж з друзями, оскільки такий чай є розрахованим на компанію.

Інгредієнти:

Вода – 0,5 л

Гвоздика – 10 шт.

Кардамон – 10 шт.

Зелений чай – 2 ч. л.

Чорний чай – 1 ч. л.

Жасмін –1 ч. л.

Молоко (не жирне) - 0,5 л

Корінь імбиру - 4 см

Мускатний горіх - 0,5 ч. л.

Приготування:

Наливаємо в каструлю 0,5 літра води та кип'ятимо. Коли закипіла вода, додаємо гвоздику, кардамон і 2 чайні ложки зеленого чаю. Ще раз доводимо до кипіння та вливаємо молоко, чорний чай, тертий імбир і знову доводимо до кипіння. І останній штрих – кладемо останній інгредієнт: мускатний горіх, і кип'ятимо 4 – 5 хвилин. Напій настоюється близько 5 – 6 хвилин. Ви його проціджуєте та можете відразу пити.

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Ванільно-фруктовий чай

У рецепті ванільно-фруктового чаю зібрано фрукти, у яких міститься в надлишку вітамін С, що дуже актуально в зимову пору. Також цей чай можна приготувати в термосі.

Інгредієнти:

Яблуко – 1 шт.

Груша – 1 шт.

Апельсин (м'якоть) – 1 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Малина – 50-100 гр. (можна заморожену)

Кориця – 1 паличка

Ванільний сироп – 80 мл

Вода (окріп) - 1 л

Приготування:

Беремо яблуко, грушу, апельсин і лимон, нарізаємо кубиками (або як кому до вподоби). Потім нарізані фрукти разом з малиною та паличкою кориці складіть в чайник для заварювання та полийте ванільним сиропом. А тепер справа за малим – заливайте окропом і заварюйте 20 хвилин. Смак неповторний – задоволення ціле море.