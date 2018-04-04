Після 12 років тверезого життя Колін Фарелл звернувся до центру реабілітації

Голлівудський актор Колін Фаррелл вирішив звернутися до реабілітаційного центру, щоб деякий час побути під наглядом лікарів.

Актор звернувся до реабілітаційного центру з метою профілактики. Незважаючи на те, що впродовж 12 років він веде здоровий спосіб життя і не вживає наркотики й алкоголь, Колін побоюється, що може знову повернутися до згубних звичок, повідомляє DailyMail.

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Звернутися за медичною допомогою актор вирішив добровільно.

"Всім відомо, що Колін – залежний від алкоголю та наркотиків. Він не п'є вже 12 років. Але за останній рік він так втомився на зніманнях, що став боятися знову втратити контроль над собою. Він дуже добре усвідомлює, свою залежність, і відчуває, що може легко зірватися і почати пити знову. Він так багато працював над собою, щоб бути тверезим, що вирішив не посилювати ситуацію, і заздалегідь сам ліг в клініку", – повідомив інсайдер.

Варто додати, що у клініці Колін буде займатися йогою, китайською гімнастикою, медитацією, верховою їздою, а також пройде курс акупунктури.

Профілактичне лікування обійдеться акторові недешево – доба перебування в цій клініці коштує більше тисячі доларів.

Нагадаємо, що більше 10 років тому у актора були серйозні проблеми з наркотиками. У 2005 році актор звернувся за допомогою до фахівців реабілітаційної клініки і повністю вилікувався.