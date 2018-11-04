Колір настрою чорний: Кім Кардашян показала звабливий образ на вечірці
38-річна зірка реаліті-шоу і світська левиця Кім Кардашян завітала на вечірку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесі.
Для виходу Кардашян одягнула обтислу чорну сукню від Gucci з глибоким декольте. Свій образ зірка доповнила масивним чокером з чорним хрестом, клатчем і босоніжками на високих підборах у тон.
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На подію завітала і найстарша сестра із сімейства Кардашян-Дженнер – Кортні. 39-річна знаменитість також одягнула total black look, однак без яскравих прикрас і насиченого макіяжу, як у Кім.
Кім Кардашян / GettyImages
Кім і Кортні Кардашян / GettyImages
Кім і Кортні Кардашян / GettyImages
Джерело: 24 канал
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