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      Колір настрою чорний: Кім Кардашян показала звабливий образ на вечірці

      533 Читать новость на русском
      Кім Кардашян
      Кім Кардашян / GettyImages

      38-річна зірка реаліті-шоу і світська левиця Кім Кардашян завітала на вечірку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесі.

      Для виходу Кардашян одягнула обтислу чорну сукню від Gucci з глибоким декольте. Свій образ зірка доповнила масивним чокером з чорним хрестом, клатчем і босоніжками на високих підборах у тон.

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      На подію завітала і найстарша сестра із сімейства Кардашян-Дженнер – Кортні. 39-річна знаменитість також одягнула total black look, однак без яскравих прикрас і насиченого макіяжу, як у Кім.


      Кім Кардашян / GettyImages


      Кім і Кортні Кардашян / GettyImages


      Кім і Кортні Кардашян / GettyImages

      Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мода
      Джерело: 24 канал
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