Колір настрою чорний: Кім Кардашян показала звабливий образ на вечірці

38-річна зірка реаліті-шоу і світська левиця Кім Кардашян завітала на вечірку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесі.

Для виходу Кардашян одягнула обтислу чорну сукню від Gucci з глибоким декольте. Свій образ зірка доповнила масивним чокером з чорним хрестом, клатчем і босоніжками на високих підборах у тон.

Читайте також: Я істерично плакала: як вперше відреагувала Кім Кардашян на вітчима у жіночому одязі

На подію завітала і найстарша сестра із сімейства Кардашян-Дженнер – Кортні. 39-річна знаменитість також одягнула total black look, однак без яскравих прикрас і насиченого макіяжу, як у Кім.



Кім Кардашян / GettyImages



Кім і Кортні Кардашян / GettyImages



Кім і Кортні Кардашян / GettyImages