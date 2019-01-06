Колись ми були розділені, а тепер ми єдині, – перші слова Епіфанія після отримання Томосу

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній виступив із промовою після отримання Томосу під час божественної літургії. Митрополит висловив слова подяки Вселенському патріархові, а також згадав про війну в Україні та усіх, кого незаконно ув'язнили.

Божественна літургія та церемонія передачі Томосу відбулись у Патріаршому храмі Святого Георгія.

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24 канал писав, що 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Після служби Епіфаній виступив із словом подяки. Митрополит наголосив, що через "обставини часу і дії сил світу цього понад три століття зв’язок української церкви з матір’ю-церквою був ослаблений, однак ніколи не був забутий і розірваний".

Тож як після темряви нічної знову сходить сонце, так і нині давня несправедливість завдяки мудрості Вашої Всесвятості та священного синоду матері великої церкви христової усунута. А справедливість відновлено,

– сказав він.

Епіфаній наголосив, що розділення, які до недавнього часу мали місце у нашій церкві, усунуті, а справедливість відновлена.

"Видимою ознакою цього є ми, українські ієрархи, хто на ваше запрошення, Ваша Всесвятосте, прибули на це торжество. Колись ми були поділені, а тепер ми єдині", – зазначив митрополит.

У своєму зверненні Епіфаній згадав і про "український народ, який вже 5 років страждає від війни". Предстоятель Православної церкви України попросив про молитву за справедливий мир для України.

І віримо, що як Бог почув наші спільні молитви про мир і єдність для нашої церкви та виконав на благо те, про що ми просили, так почує і ці молитви. І дасть державі нашій мир і єдність, а народу українському благополуччя і процвітання,

– наголосив глава ПЦУ.

Епіфаній згадав також про незаконно ув’язнених українців. Митрополит попросив особливого заступництва для тих, "хто зараз за свою любов до України терпить полон, несправедливе ув’язнення та переслідування".

До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту , на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Дивіться відео: Україна отримала Томос про автокефалію

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.