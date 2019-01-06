12:42
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Колись ми були розділені, а тепер ми єдині, – перші слова Епіфанія після отримання Томосу

      364 Читать новость на русском

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній виступив із промовою після отримання Томосу під час божественної літургії. Митрополит висловив слова подяки Вселенському патріархові, а також згадав про війну в Україні та усіх, кого незаконно ув'язнили.

      Божественна літургія та церемонія передачі Томосу відбулись у Патріаршому храмі Святого Георгія.

      Читайте також: Томос – це, фактично, ще один акт проголошення незалежності України, – Порошенко

      24 канал писав, що 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Після служби Епіфаній виступив із словом подяки. Митрополит наголосив, що через "обставини часу і дії сил світу цього понад три століття зв’язок української церкви з матір’ю-церквою був ослаблений, однак ніколи не був забутий і розірваний".

      Тож як після темряви нічної знову сходить сонце, так і нині давня несправедливість завдяки мудрості Вашої Всесвятості та священного синоду матері великої церкви христової усунута. А справедливість відновлено,
      – сказав він.

      Епіфаній наголосив, що розділення, які до недавнього часу мали місце у нашій церкві, усунуті, а справедливість відновлена.

      "Видимою ознакою цього є ми, українські ієрархи, хто на ваше запрошення, Ваша Всесвятосте, прибули на це торжество. Колись ми були поділені, а тепер ми єдині", – зазначив митрополит.

      У своєму зверненні Епіфаній згадав і про "український народ, який вже 5 років страждає від війни". Предстоятель Православної церкви України попросив про молитву за справедливий мир для України.

      І віримо, що як Бог почув наші спільні молитви про мир і єдність для нашої церкви та виконав на благо те, про що ми просили, так почує і ці молитви. І дасть державі нашій мир і єдність, а народу українському благополуччя і процвітання, 
      – наголосив глава ПЦУ.

      Епіфаній згадав також про незаконно ув’язнених українців. Митрополит попросив особливого заступництва для тих, "хто зараз за свою любов до України терпить полон, несправедливе ув’язнення та переслідування".

      До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту , на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Дивіться відео: Україна отримала Томос про автокефалію

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Теги: Новини України Новини політики Томос Релігія Православна церква України Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      сьогодні , 12:30 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 29206
      12 страв на Святвечір
      5 січня , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 11:44 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      118625
      Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 11:00 Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 8064
      З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
      сьогодні , 10:39 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
      Ірина Полицька 1 3848
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Захарченка не цікавить те, що бойовики з Білої Церкви тренуються у клубі МВС
      21 травня 2013 , 15:04
      Вернидуб: Мені доводиться купувати квитки для друзів на матчі Зорі
       23 серпня 2018 , 21:11
      Як утеплити моторний відсік і чи варто це робити
       4 жовтня 2018 , 08:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук