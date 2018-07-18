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Колись популярний бренд представив новий смартфон: що відомо про Alcatel 5V

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Офіційно представлено смартфон Alcatel 5V
Офіційно представлено смартфон Alcatel 5V / Соцмережі

Китайська корпорація TCL, яка володіє брендом Alcatel Mobile, офіційно анонсувала новий смартфон Alcatel 5V, що першим серед пристроїв торгової марки отримав виріз у верхній частині екрану. Крім того, пристрій зовсім є несхожим із Alcatel 5, хоча і має схожу назву.

Так, Alcatel 5V матиме великий 6,2-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19:9 і зі співвідношенням площі екрану до габаритів корпусу у 88%, пише GSM Arena.

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Роздільна ж здатність дисплею у новинці становитиме 1500 х720 пікселів і захищено його буде 2,5D склом Dragontrail.

Щодо "начинки", то у середині смартфон матиме восьмиядерний процесор Cortex-A53 CPU з частотоб 2 ГГц, чіп Helio P22, відомий і як MT6762 з графікою PowerVR GE8320, а також 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Працюватиме він на Android 8.1 Oreo.

Alcatel 5V, Alcatel, смартфон, телефон, технології
Alcatel 5V має непогані характеристики 

Крім того, новинку буде оснащено основною на 12 Мп + 5 Мп з подвійним тональним світлодіодним спалахом, другий сенсор якого можна застосовувати для об’ємніших фотографій і ефекту боке. Відтак, завдяки новому 5V можна буде створювати фотографії у швидкісному режимі (Burst Mode) і за допомогою технології HDR. Крім того, передбачено електронну стабілізацію картинки, ефект боке у реальному часі та функцію Google Lens (коли Ви наводите камеру на об’єкти, вони одразу ідентифікуються).

Фронтальна ж камера або камера для селфі матиме 8МП і такі вже звичні функції, як фото у реальному часі, функцію удосконалення обличчя, різноманітні відеофільтри та так званим Social Mode, куди входять такі послуги як Instant Collage, Photo Booth і Easy Share.

Серед інших фішок варто відзначити штучний інтелект, модуль NFC, сканер відбитків пальців, функцію розпізнавання обличчя та акумулятор на 4000 мАгод.

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Alcatel 5V, Alcatel, смартфон, телефон, технології
Новий смартфон від Alcatel сподобається тим, хто любить фотографувати 

Alcatel 5V буде доступним у чорному та блакитному кольорах, розміри його становитимуть 153,7 x 74,55 x 8.5 міліметра та він матиме масу у 158 грамів.

Щодо ціни, то коштуватиме телефон понад 5 тисяч гривень або 200 доларів. Планується, що вийде новинка лише на окремі ринки: на які, не повідомляється, проте точно відомо, що це буде Європа.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони Інформаційні технології Ціни Китай
Джерело: 24 Канал
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