Колись популярний бренд представив новий смартфон: що відомо про Alcatel 5V

Китайська корпорація TCL, яка володіє брендом Alcatel Mobile, офіційно анонсувала новий смартфон Alcatel 5V, що першим серед пристроїв торгової марки отримав виріз у верхній частині екрану. Крім того, пристрій зовсім є несхожим із Alcatel 5, хоча і має схожу назву.

Так, Alcatel 5V матиме великий 6,2-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19:9 і зі співвідношенням площі екрану до габаритів корпусу у 88%, пише GSM Arena.

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Роздільна ж здатність дисплею у новинці становитиме 1500 х720 пікселів і захищено його буде 2,5D склом Dragontrail.

Щодо "начинки", то у середині смартфон матиме восьмиядерний процесор Cortex-A53 CPU з частотоб 2 ГГц, чіп Helio P22, відомий і як MT6762 з графікою PowerVR GE8320, а також 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Працюватиме він на Android 8.1 Oreo.



Alcatel 5V має непогані характеристики

Крім того, новинку буде оснащено основною на 12 Мп + 5 Мп з подвійним тональним світлодіодним спалахом, другий сенсор якого можна застосовувати для об’ємніших фотографій і ефекту боке. Відтак, завдяки новому 5V можна буде створювати фотографії у швидкісному режимі (Burst Mode) і за допомогою технології HDR. Крім того, передбачено електронну стабілізацію картинки, ефект боке у реальному часі та функцію Google Lens (коли Ви наводите камеру на об’єкти, вони одразу ідентифікуються).

Фронтальна ж камера або камера для селфі матиме 8МП і такі вже звичні функції, як фото у реальному часі, функцію удосконалення обличчя, різноманітні відеофільтри та так званим Social Mode, куди входять такі послуги як Instant Collage, Photo Booth і Easy Share.

Серед інших фішок варто відзначити штучний інтелект, модуль NFC, сканер відбитків пальців, функцію розпізнавання обличчя та акумулятор на 4000 мАгод.

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Новий смартфон від Alcatel сподобається тим, хто любить фотографувати

Alcatel 5V буде доступним у чорному та блакитному кольорах, розміри його становитимуть 153,7 x 74,55 x 8.5 міліметра та він матиме масу у 158 грамів.

Щодо ціни, то коштуватиме телефон понад 5 тисяч гривень або 200 доларів. Планується, що вийде новинка лише на окремі ринки: на які, не повідомляється, проте точно відомо, що це буде Європа.