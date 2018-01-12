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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

"Колись їй вже підставляли ніж до горла": з'явилися факти з життя вбитої таксистки з Черкащини

20:40, 12 січня 1864 Читать новость на русском
Ірина Чуприна
Ірина Чуприна / Соцмережі

Вбита на Черкащині таксистка Ірина Чуприна дуже любила автомобілі та не боялася їхати машиною за тисячі кілометрів, а найбільша її аварія сталася у Києві.

Про це повідомив її брат Денис Головатюк у коментарі ресурсу "Вікка".

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"Колись був випадок, коли вона ще не працювала таксисткою, в Києві підвозила людину, їй підставили ніж до горла, вона віддала всі гроші та цінні речі. Вона не чіплялася за матеріальні блага, була завжди з тверезою головою та ніколи не вступала в конфлікти", – зауважив він.

Крім того, у мережі з’явилося відео інтерв’ю з Іриною Чуприною. На кадрах вона розповіла про любов до машин і про особливість роботи жінки у таксі.

"За усе своє життя я наїздила десь 500 тисяч кілометрів. Я – взагалі активний юзер машини. Я їздила до Болгарії машиною, Західну Україну я разів 10 відвідувала, а це щоразу тисяча туди та тисяча назад. Раніше їздила і в Крим", – переконувала водійка таксі.

За її словами у ролику, вона за кермом сварилася дуже часто. А щодо найбільшої аварії, як зазначала Ірина, трапилося це в Києві: "Стояла я на світлофорі, а мені у фаркоп в’їхала дама".

Мужики дуже не люблять, коли жінки їх на трасі обганяють. І одного разу їду я. Вийшло, що обігнала мужика. Він бачить, що за кермом – баба, а це межа мрій. Відтак, він натискає на газ, обганяє мене успішно, а попереду стоять ДАЇшники, які у підсумку його зупиняють. Я ж також трохи перевищувала швидкість, але ж попався він. Є Бог на світі,
– розповідала свого часу загибла таксистка.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що на Черкащині зникла водійка таксі Ірина Чуприна. 12 січня правоохоронці заявили, що було знайдено її тіло в одній із лісопосадок і затримано імовірного вбивцю.

Теги: Новини України Кримінальні новини Черкаси
Джерело: 24 Канал
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