Колишні політв'язні Росії Роман Сущенко і Володимир Балух заявили про свої наміри брати участь у місцевих виборах. Вони балотуватимуться від партії "Європейська солідарність".

Наразі невідомо, в які саме місцеві ради вони балотуватимуться. Відповідну інформацію повідомили на партійному з'їзді "Європейської солідарності", передає 24 канал.

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Сущенко під час виступу перед делегатами з'їзду зазначив, що буде балотуватися від "Європейської солідарності".

Після звільнення я вирішив зачекати, осмислити все й усвідомити деякі серйозні речі. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут, серед вас. Я поділяю цінності "Європейської солідарності",

– сказав колишній бранець.

Своєю чергою, лідер партії та п'ятий президент України Петро Порошенко також не розкрив таємниці, до міських та обласних рад балотуватимуться Сущенко та Балух.

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Що відомо про Романа Сущенка і Володимира Балуха? Обидва чоловіки – це колишні бранці Кремля, яких звільнили 7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими "35 на 35".



У минулому Сущенко був журналістом. Його незаконно заарештували та утримували на території Росії з 30 вересня 2016 року. Агресор приписував йому "шпигунство на користь України".



Балух після анексії Криму у 2014 році відмовився від російського громадянства та завжди мав чітку та послідовну проукраїнську позицію. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні". Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків та заарештувала 8 грудня 2016 року. Обидва чоловіки – це колишні бранці Кремля, яких звільнили 7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими "35 на 35".У минулому Сущенко був журналістом. Його незаконно заарештували та утримували на території Росії з 30 вересня 2016 року. Агресор приписував йому "шпигунство на користь України".Балух після анексії Криму у 2014 році відмовився від російського громадянства та завжди мав чітку та послідовну проукраїнську позицію. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні". Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків та заарештувала 8 грудня 2016 року.

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