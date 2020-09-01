Колишні бранці Кремля Сущенко та Балух братимуть участь у місцевих виборах
Колишні політв'язні Росії Роман Сущенко і Володимир Балух заявили про свої наміри брати участь у місцевих виборах. Вони балотуватимуться від партії "Європейська солідарність".
Наразі невідомо, в які саме місцеві ради вони балотуватимуться. Відповідну інформацію повідомили на партійному з'їзді "Європейської солідарності", передає 24 канал.
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Сущенко під час виступу перед делегатами з'їзду зазначив, що буде балотуватися від "Європейської солідарності".
Після звільнення я вирішив зачекати, осмислити все й усвідомити деякі серйозні речі. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут, серед вас. Я поділяю цінності "Європейської солідарності",
– сказав колишній бранець.
Своєю чергою, лідер партії та п'ятий президент України Петро Порошенко також не розкрив таємниці, до міських та обласних рад балотуватимуться Сущенко та Балух.
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Що відомо про Романа Сущенка і Володимира Балуха?Обидва чоловіки – це колишні бранці Кремля, яких звільнили 7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими "35 на 35".
У минулому Сущенко був журналістом. Його незаконно заарештували та утримували на території Росії з 30 вересня 2016 року. Агресор приписував йому "шпигунство на користь України".
Балух після анексії Криму у 2014 році відмовився від російського громадянства та завжди мав чітку та послідовну проукраїнську позицію. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні". Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків та заарештувала 8 грудня 2016 року.
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