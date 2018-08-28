Колишній агент ЦРУ зізнався у "вбивстві" Боба Марлі

Колишній агент Центрального розвідувального управління США Білл Окслі на смертному одрі розповів, що причетний до смерті знаменитого реггі-виконавця Боба Марлі. Зазначимо, що музикант помер від онкозахворювання.

Про це повідомляє The Daily Star.

За словами 79-річного Окслі, він представився Бобу Марлі кореспондентом The New York Times, який хотів нібито взяти у виконавця інтерв'ю. Після цього Оксі вручив музикантові невеликий подарунок.

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Я вручив йому пару знаменитих кедів фірми Converse, які повинні підійти йому за розміром. Коли він спробував приміряти взуття на праву ногу, він закричав: "Аууучч!". Це був укол... В той момент я зрозумів, що він – не жилець,

– розповів Окслі.

Він пояснив, що всередині кеда була нібито голка з препаратом, що викликає рак. За словами чоловіка, в ті роки по всіх штатах пройшла хвиля загадкових смертей так званих контркультурних діячів: "Потрібна була жертва".

Окслі також запевнив, що всього з 1974 по 1985 рік американський уряд нібито організував вбивство ще 17 людей з ідеологічних мотивів. Чоловік розповів, що після уколу підтримував зв'язок з Бобом Марлі, даючи йому поради щодо лікування раку.

Нагадаємо, Боб Марлі помер у 1981 році від онкозахворювання у віці 36 років. У 2014 році дослідники проаналізували останки виконавця і дійшли до висновку, що він страждав від рідкісної форми раку, яка прогресує не під впливом сонця, а внаслідок інших причин.