Колишній чоловік Меган Маркл оголосив про заручини

Перший чоловік дружини принца Гаррі – Тревор Енгельсон, з яким Меган Маркл розділила два роки сімейного життя в шлюбі, неочікувано сповістив про заручини з дієтологом Трейсі Курланд.

Про це екс-чоловік Меган сповістив у своєму Instagram, передає The Daily Mail. На фотографії майбутня дружина Тревора приміряла розкішну обручку з великим діамантом на безіменному пальці.

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"Найщасливіший хлопець, якого я знаю! Приготуйтеся до вечірки!" – йдеться в дописі під фото.



Тревор Енгельсон і Трейсі Курланд офіційно заручились

Через деякий час кінопродюсер Тревор Енгельсон закрив свій Instagram-профіль, тому можна лише здогадуватись, як триватимуть підготування до весілля.

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Як відомо, з дієтологом Трейсі Курланд Енгельсон зустрічається з листопада минулого року. З новоспеченою дружиною принца Гаррі – Меган Маркл, він почав зустрічатись ще у 2004 році, але офіційно вони зареєстрували свої стосунки лише через сім років. У шлюбі вони прожили з 2011 по 2014 рік, а причиною розлучення стали "непримиренні протиріччя".



Колишнє подружжя Тревора Енгельсона і Меган Маркл

Нагадаємо, що Меган Маркл у свою чергу також нещодавно одружилась на принцові Гаррі та стала повноправним членом королівської родини Великобританії. Весілля відбулось 19 травня 2018 року у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія.