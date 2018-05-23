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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Колишній футболіст з команди лідера окупантів Захарченка виступає за український клуб

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Сергій Козаченко
Сергій Козаченко

Футболіст клубу "Каховка" Сергій Козаченко у 2016-2017 роках виступав за футбольний клуб "Оплот Донбасу", почесним президентом якого є лідер окупантів на Донбасі Олександр Захарченко.

При цьому клуб "Оплот Донбасу" відомий тим, що команда брала участь у так званому "чемпіонаті ДНР", а також у відкритому чемпіонаті Ростовської області, пише видання "Мост".

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Окрім того, перед матчами з футболістами проводили зустрічі представники російських окупаційних військ, які проводили так звану "політінформацію".

Варто додати, що Сергій Козаченко перебрався до "Оплоту Донбасу" з краматорського "Авангарду" у 2016 році. З початку 2018 року футболіст виступає за "Каховку". А коли команда виграла кубок області, Козаченко у соцмережі Вконтакте написав, що "Донецк увозит Кубок".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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