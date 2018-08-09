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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Колишній гравець "Динамо" та "Карпат" став одноклубником Ярмоленка у "Вест Хемі"

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Лукас Перес
Лукас Перес

Черговим новачком англійського "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, став іспанський нападник Лукас Перес.

29-річний гравець свого часу виступав за львівські "Карпати" (у 2011-2013 роках, 52 матчі, 14 голів) та перебував у київському "Динамо" (за тренера Олега Блохіна гравець так і не провів жодного матчу за основу киян).

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У 2016 році гравець перейшов у англійський "Арсенал", однак попередній сезон провів у іспанському "Депортіво".

Сума трансферу не повідомляється. Контракт розраховано на три роки.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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