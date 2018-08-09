Колишній гравець "Динамо" та "Карпат" став одноклубником Ярмоленка у "Вест Хемі"

Черговим новачком англійського "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, став іспанський нападник Лукас Перес.

29-річний гравець свого часу виступав за львівські "Карпати" (у 2011-2013 роках, 52 матчі, 14 голів) та перебував у київському "Динамо" (за тренера Олега Блохіна гравець так і не провів жодного матчу за основу киян).

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У 2016 році гравець перейшов у англійський "Арсенал", однак попередній сезон провів у іспанському "Депортіво".

Сума трансферу не повідомляється. Контракт розраховано на три роки.

Is this the real life?

Is this just fantasy? pic.twitter.com/Wl0Ul9VifT — West Ham United (@WestHamUtd) 9 серпня 2018 р.

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