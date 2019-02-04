Колишній гравець "Шахтаря" Дуглас Коста потрапив у жахливу аварію: фото з місця події

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря", а тепер гравець туринського "Ювентуса" Дуглас Коста вранці понеділка, 4 лютого, потрапив у аварію. На щастя, футболіст не постраждав.

При цьому сам автомобіль, у якому перебував Дуглас Коста, зазнав чималих ушкоджень. Щодо футболіста, то він перебуває у шоковому стані. Однак обійшлося без травм. Відтак відмовився від госпіталізації.

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Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.

Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.

A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 лютого 2019 р.

Щодо другого учасника аварії, то йому пощастило значно менше. 47-літній водій Fiat Punto був госпіталізований та потребує лікування.