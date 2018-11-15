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      Колишній канцлер Німеччини, який дружить з Путіним, потрапив у список "Миротворця"

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      Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера потрапив до списку "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України".

      Він працює на російські компанії, дружить з Путіним і різко висловлюється у сторону України. Щойно його ім'я опублікували, німецька влада почала вимагати, аби в Україні закрили сайт "Миротворець".

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      Шредер дійсно зробив чимало недружніх заяв на адресу України:

      Це реальність, яку колись доведеться визнати. Між іншим, Крим, який раніше належав Росії, у 1954 році був подарунком радянського лідера на той момент радянській Україні,
      – сказав екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер.

      Він називає Росію стратегічним партнером Євросоюзу. У багатьох питаннях наслідує позицію Путіна. І допоміг Кремлю підсадити Німеччину на газову голку Росії. Та мова йде не лише про економічні зв'язки.

      З Росією Шредера пов'язує особиста дружба з Владіміром Путіним. Вони ходять вдвох в баню і п'ють разом пиво. В 2004 році німець удочерив російську дівчинку Вікторію з Санкт-Петербурга. Хоч сам ніколи не був зразковим сім'янином, змінивши аж чотири дружини.

      Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер досяг того, що колись жартома називав "Олімпійський статус", одружившись у п'ятий раз. Його персона і заяви часто викликають різку реакцію в самій Німеччині.

      Він політик і повинен розуміти, що російські компанії під санкціями. Я б ніколи не займалась приватною діяльністю, перебуваючи на посаді політика,
      – заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

      Попри критику, Шредер не відмовляється від роботи у Росії. Його заохочують високою зарплатою – 550 тисяч євро на рік. Він, навзаєм, росіян називає близькими по духу. Угоду про євроасоціацію з Україною - помилкою. І взагалі нашу державу вважав би за потрібне "федералізувати".

      Саме за таку позицію Шредер і опинився у чистилищі "Миротворця". Офіційний Берлін за колишнього канцлера заступився: там просять взагалі закрити сайт.

      У "Миротворці", що від початку війни збирає в електронній базі прізвища сепаратистів та агентів Кремля, сьогодні відповіли: захищаючи Шредера, Берлін знищує докази російської агресії проти народу України.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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