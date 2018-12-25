Колишній капітан збірної СРСР міг бути завербований КДБ

У Латвії почали відкривати списки імен осіб, які могли співпрацювати з КДБ. Серед них опинилося ім’я капітана збірної СРСР з баскетболу Валдиса Валтерса.

У картотеці зазначено ім’я таємного співробітника, куратор, який його завербував, дата вербовки, агентурний псевдонім. Валтерс значився під псевдо Стів. Його завербували у вересні 1985 року, повідомляє видання delfi.lv.

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Однак підтвердити те, що баскетболіст був завербований, поки неможливо. Причина в тому, що в документах збігається ім'я та рік народження, але не збігається дата. У картотеці вказано дату народження 17 травня, хоча сам Валдис Валтерс народився 4 серпня. Сам колишній баскетболіст теж заперечує співробітництво з КДБ. Він наполягає, що в картотеці згадано його тезку, а не його самого.

Варто зазначити, що Валдис Валтерс – чемпіон світу 1982 року та двічі чемпіон Європи 1981 та 1985 років з баскетболу в складі збірної СРСР. Він був капітаном команди.