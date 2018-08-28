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Колишній керівник бойовиків на Донеччині надав докази участі Росії у війні на Донбасі

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Колишній представник окупаційних адміністрацій Юрій Лексутес розповів про участь Росії у війні на Донбасі
Колишній представник окупаційних адміністрацій Юрій Лексутес розповів про участь Росії у війні на Донбасі / Соцмережі

На тимчасово окупованій території Донецької області контррозвідники Служби безпеки провели спецоперацію, в результаті якої звідти було виведено колишнього "міністра культури та туризму" злочинної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр відомства.

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Як встановили правоохоронці, один із жителів Донецька у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у лавах так званої "народної ради "ДНР" він під кураторством спецслужб РФ брав участь в організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донбасу. Також чоловік займався формуванням самопроголошених "органів влади та управління". Після проведення "референдуму" поплічник терористів обіймав посаду "виконувача обов’язків міністра культури та туризму "ДНР". При цьому, він неодноразово відвідував територію Росії для виступів на пропагандистських телеканалах та зустрічей з кураторами. Згодом так званий "міністр" покинув "політичну" діяльність і займався підприємництвом у тимчасово окупованому Донецьку,
– зазначають співробітники СБУ.

За їхніми словами, після затримання чоловік повідомив, що брав участь у діяльності злочинної "ДНР", а також оприлюднив факти безпосередньої причетності Росії до окупації окремих районів Донбасу та іншої протиправної діяльності в Україні.

Водночас у спецслужби додали, що тепер він може скористатися програмою "На тебе чекають вдома".

До слова, у рамках цієї справи відкрито кримінальне провадження за фактом створення терористичної групи чи терористичної організації. Тривають слідчі дії.

Про кого саме мовиться, у СБУ не називають, однак, за інформацією ЗМІ, – це Юрій Лексутес. За словами бойовика, після зміщення з посади ватажка окупованих районів Донецької області Олександра Захарченка саме він мав очолити окуповану частину регіону. 

Також повідомлялося, що Лекстутеса  до цього завербували українські спецслужби, і він зараз попросив евакуації. 

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ виявили у своїх лавах російського шпигуна. Зараз він перебуває під вартою.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України СБУ Новини Донецька Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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