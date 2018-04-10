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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Колишній поплічник окупантів на Донбасі добровільно здався поліції

227 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

На Великдень до працівників Часів, що на Донеччині, звернувся 29-річний місцевий мешканець, який у 2014 році допомагав окупантам.

Про це повідомили у поліції області.

Як з’ясували правоохоронці, колишній поплічник окупантів чергував на блокпосту поблизу села Григорївка. Службу ніс без зброї та у цивільному одязі, його завданням була перевірка автотранспорту, багажу та документів людей.

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Після втечі окупантів чоловік втік в РФ, а потім переховувався в інших регіонах України.

Дізнавшись про можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності, прийшов до поліції. Наразі він дає свідчення і повністю співпрацює зі слідчими,
– пояснили у поліції.

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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