Колишній поплічник окупантів на Донбасі добровільно здався поліції

На Великдень до працівників Часів, що на Донеччині, звернувся 29-річний місцевий мешканець, який у 2014 році допомагав окупантам.

Про це повідомили у поліції області.

Як з’ясували правоохоронці, колишній поплічник окупантів чергував на блокпосту поблизу села Григорївка. Службу ніс без зброї та у цивільному одязі, його завданням була перевірка автотранспорту, багажу та документів людей.

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Після втечі окупантів чоловік втік в РФ, а потім переховувався в інших регіонах України.

Дізнавшись про можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності, прийшов до поліції. Наразі він дає свідчення і повністю співпрацює зі слідчими,

– пояснили у поліції.