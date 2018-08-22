Колишній тренер ФК "Львів" Жилмар став експертом на телеканалі

Бразилець Жилмар, який донедавна був тренером ФК "Львів", продовжить кар’єру в Україні, наближену до футболу. Він стане експертом на телеканалах "Футбол 1/2".

Першим матчем, в якому Жилмар виступить експертом, стане гра київського "Динамо" проти "Аяксу" в Лізі чемпіонів у середу, 22 серпня.

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"Команда Жилмара мала нагоду мірятися силами із "динамівцями" цього сезону, тож із середини він знає манеру їхньої гри. На лавці Жилмар запам'ятався своїми відвертими і щирими емоціями, тож можна очікувати експресивної поведінки і у студії "Ночі Ліги Чемпіонів", – пояснили своє рішення у телеканалі.

Нагадаємо, Жилмар покинув посаду тренера ФК "Львів" після того, як виявилося, що у нього немає тренерської ліцензії "PRO", необхідної для того, щоб бути наставником команди УПЛ



До слова, головний тренер збірної України Андрій Шевченко теж розпочав роботу експертом на одному з італійських телеканалів.

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