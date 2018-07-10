Колишній тренер Усика пророкує українцю перемогу
Співпраця Олександра Усика та тренера Джеймса Алі Башира закінчилась скандалом. Утім персонально проти свого колишнього підопічного Башир нічого не має. Більше того, високо оцінює шанси українця в головному бою у його кар’єрі – проти Мурата Гасієва, який 21 липня відбудеться у Москві.
Башир вважає, що Усик зможе підкорити не лише важкий, але й надважкий дивізіон.
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Після завоювання титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі робити Усику у "крузервейті" більше нічого. Амбітні плани українця підкорити надважкий дивізіон тренер підтримує цілком і повністю.
Бій є бій, де б його не проводили – чи в Росії, чи на Місяці. Для Усика не має особливого значення, де боксувати. Я прогнозую дуже конкурентний поєдинок і перемогу Олександра в пізніх раундах, або за рішенням суддів. Що стосується упередженості з боку представників феміди, то думаю, тут Усику немає за що хвилюватись. Бій буде дивитись весь світ і тут не може йти мова про якісь несправедливі рішення,
– заявив Джеймс Алі Башир.
Тренер розповів, що добре знає Усика не лише як блискучого боксера, а насамперед як людину із сильним духом і великим серцем. Зараз Башир не бачить жодних перешкод, які б завадили Олександрові домінувати у "хевівейті".
Джеймс Алі Башир, колишній тренер Олександра Усика
Наразі Башир тренує Владислава Сіренка, який виграв усі вісім своїх боїв на профі-рингу у надважкій вазі, сім з них – нокаутом. Сіренко – володар титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBF. Джеймс Алі Башир обіцяє і з цього українського боксера зробити суперзірку.