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Колишній тренер Усика пророкує українцю перемогу

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Співпраця Олександра Усика та тренера Джеймса Алі Башира закінчилась скандалом. Утім персонально проти свого колишнього підопічного Башир нічого не має. Більше того, високо оцінює шанси українця в головному бою у його кар’єрі – проти Мурата Гасієва, який 21 липня відбудеться у Москві.

Башир вважає, що Усик зможе підкорити не лише важкий, але й надважкий дивізіон.

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Після завоювання титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі робити Усику у "крузервейті" більше нічого. Амбітні плани українця підкорити надважкий дивізіон тренер підтримує цілком і повністю.

Бій є бій, де б його не проводили – чи в Росії, чи на Місяці. Для Усика не має особливого значення, де боксувати. Я прогнозую дуже конкурентний поєдинок і перемогу Олександра в пізніх раундах, або за рішенням суддів. Що стосується упередженості з боку представників феміди, то думаю, тут Усику немає за що хвилюватись. Бій буде дивитись весь світ і тут не може йти мова про якісь несправедливі рішення,
– заявив Джеймс Алі Башир.

Тренер розповів, що добре знає Усика не лише як блискучого боксера, а насамперед як людину із сильним духом і великим серцем. Зараз Башир не бачить жодних перешкод, які б завадили Олександрові домінувати у "хевівейті".

Джеймс Алі Башир, Усик
Джеймс Алі Башир, колишній тренер Олександра Усика

Наразі Башир тренує Владислава Сіренка, який виграв усі вісім своїх боїв на профі-рингу у надважкій вазі, сім з них – нокаутом. Сіренко – володар титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBF. Джеймс Алі Башир обіцяє і з цього українського боксера зробити суперзірку.

Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 канал
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