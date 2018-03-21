Колишній вітчим Кардашян Кейтлін Дженнер виставила фото з кривавою раною

Екс-вітчим Кім Кардашян Брюс Дженнер, який 2015-року змінив стать і став Кейтлін, виклала в Instagram фото з кривавою раною на носі.

Так, жінка-трансгендер виклала у фотоблог світлину, де зображена з чималою кривавою раною на кінчику носа, йдеться у виданні Dailymail.

Читайте також: Батько сімейства Дженнер, який змінив стать, показав фігуру в купальнику: відео

"Нещодавно мені довелося видалити якесь новоутворення від сонячних променів. Ніколи не забувайте наносити на шкіру сонцезахисний крем!" – прокоментувала фото 68-річна Кейтлін.

Джерело, наближене до знаменитості, розповіло виданню Radar Online, що Дженнер боїться залишитися без носа, у разі, якщо ушкодження шкіри поширюватиметься далі.

"У неї був нервовий зрив через це", – розповів інсайдер.

Варто додати, що 2013 року Кейтлін Дженнер, яка тоді ще була Брюсом, перенесла операцію з видалення ракової пухлини на носі.