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Колишній вітчим Кардашян Кейтлін Дженнер виставила фото з кривавою раною

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Екс-вітчим Кардашян Кейтлін Дженнер
Екс-вітчим Кардашян Кейтлін Дженнер / Фото з відкритих джерел

Екс-вітчим Кім Кардашян Брюс Дженнер, який 2015-року змінив стать і став Кейтлін, виклала в Instagram фото з кривавою раною на носі.

Так, жінка-трансгендер виклала у фотоблог світлину, де зображена з чималою кривавою раною на кінчику носа, йдеться у виданні Dailymail.

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"Нещодавно мені довелося видалити якесь новоутворення від сонячних променів. Ніколи не забувайте наносити на шкіру сонцезахисний крем!" – прокоментувала фото 68-річна Кейтлін.

Джерело, наближене до знаменитості, розповіло виданню Radar Online, що Дженнер боїться залишитися без носа, у разі, якщо ушкодження шкіри поширюватиметься далі.

"У неї був нервовий зрив через це", – розповів інсайдер.

Варто додати, що 2013 року Кейтлін Дженнер, яка тоді ще була Брюсом, перенесла операцію з видалення ракової пухлини на носі.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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