Колишній зірковий легіонер "Динамо" виграв справу проти клубу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) погодилася з претензією колишнього гравця киян Джермейна Ленса про виплату заборгованості по зарплаті, а також скасування накладених "Динамо" штрафних санкцій щодо голландця.

Ленс звернувся зі скаргою у ФІФА 17 липня 2017 року. Першочергово він зажадав від ФК "Динамо" погасити борг по заробітній платі в розмірі 241 935,48 євро. З цією вимогою в клубі не погодилися, уточнивши, що готові компенсувати гравцеві тільки 82 191,78 євро.

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ФІФА ж прийняла рішення на користь футболіста, відхиливши пояснення адміністрації "Динамо", пише SportArena

Окрім того у ФІФА заявили про порушення юридичної процедури накладення штрафних санкцій київським клубом на голландця, а також визнали штраф в розмірі 100 тисяч євро занадто високим.

31-річний Джремейн Ленс приєднався до "Динамо" влітку 2013 року. Футболіст збірної Нідерландів виступав за "біло-синіх" до 2015 року. За цей час півзахисник зіграв 49 матчів, в яких забив 10 голів.

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