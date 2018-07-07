Колишнього баскетболіста NBA застрелили під час перестрілки з поліцією
У Лос-Анджелесі загинув колишній баскетболіст Тайлер Ханікатт. Він відкрив вогонь по поліцейських, і ті змушені були стріляти у відповідь.
27-літній баскетболіст, який мав за плечима виступи за "Сакраменто Кінгс" та "Х’юстон Рокетс", а також російські "Хімкі" та турецький "Ефес" почав стрілянину по поліцейських, які приїхали на виклик. У поліцію зателефонувала матір Тайлера, яка заявила правоохоронцям, що її син неадекватно поводиться.
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Після того, як він відрив вогонь, Тайлер забарикадувався в домівці. На місце події довелося викликати спецназ. Правоохоронці, яким вдалося потрапити в будинок, виявили Тайлера мертвим. Що стало причиною смерті – постріл поліцейського чи самогубство – поки невідомо.
Також невідомо, що спричинило неадекватну поведінку Тайлера Ханікатта чи перебував він під дією наркотичних речовин.
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