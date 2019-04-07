Колишнього депутата Верховної Ради спіймали на п’яному водінні

Патрульні після погоні зупинили автомобіль Audi за порушення правил дорожнього руху на Столичному шосе в Києві. Водієм авто виявився колишній народний депутат від "Батьківщини" Ігор Скосар.

Водій сам представився депутатом Верховної Ради минулого скликання і пред'явив посвідчення на ім'я Ігоря Скоcара.

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Чоловік був п’яним, що і підтвердив алкотестер. В організмі водія виявили 2.39 проміле алкоголю (допустима норма – 0.2).

Поліція склала на водія протокол за керування у нетверезому стані.



Посвідчення депутата, яке показав патрульним п'яний водій

Хто такий Ігор Скосар? У 2012 році був обраний депутатом Верховної Ради від "Батьківщини" (№58 у виборчому списку). Проте Скосар у парламенті мав статус безпартійного. Разом з "регіоналами" та комуністами став одним із 148 нардепів, які підписали продиктоване з Москви звернення до Сейму Польщі з проханням визнати геноцидом поляків події на Волині 1942-1944 років. У 2013 році нардеп вийшов з фракції "Батьківщини".