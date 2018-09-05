Колишнього гравця збірної України вигнали з російського "Зеніта"

Олександр Горшков, який працював у російському "Зеніті-2", звільнений з посади головного тренера команди.

На офіційному сайті російського клубу вказано, що все відбулося "за обопільною згодою сторін".

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Варто відзначити, що у російському клубі вирішили розстатися лише з українським тренером. Помічник Горшкова Андрій Михайлов залишиться у структурі клубу – він увійшов у тренерський штаб "Газпром-Академії".

Олександр Горшков став головним тренером "Зеніт-2" лише у 2018 року. До цього він працював з молодіжною командою "Зеніту". За клуб з Санкт-Петербурга українець виступав з 1997 до 2001, а згодом з 2004 до 2008 року. Саме тоді "Зеніт" вперше виграв чемпіонат Росії, а також Кубок та Суперкубок УЄФА.

Варто додати, що у 1998 році Горшков зіграв два товариські матчі за збірну Росії. Та це не завадило йому у 2003 році зіграти чотири офіційні матчі за збірну України, в яких він двічі відзначився – у матчі проти Іспанії та Вірменії.

Нагадаємо, у "Зеніті" з 2017 року тренером працює ще один українець – Анатолій Тимощук, який провів 144 матчі за збірну України.