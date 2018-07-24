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Колишнього суддю, який зник три місця тому в Херсоні, вбивця закопав в одному з районів області

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Фото з місця вчинення злочину
Фото з місця вчинення злочину / Фото прес-служби поліції

У квітні цього року в Херсоні зник колишній суддя. Він проживав один у власній квартирі в Корабельному районі. Про його зникнення повідомили його колеги. Пізніше суддю знайшли закопаним в одному з районів області.

Про це повідомила прес-служба поліції Херсонської області.

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Встановили, що до зникнення чоловіка причетний знайомий потерпілого. Слідством встановлено, що зловмисник застрелив чоловіка у нього в квартирі з невстановленої вогнепальної зброї, забрав мобільний телефон загиблого та золоті прикраси,
– повідомили у поліції.

На автомобілі вбитого зловмисник вивіз тіло і закопав в одному з районів області. Після цього поїхав у невідомому напрямку.

Наразі встановлюється місцезнаходження підозрюваного для його затримання і притягнення до кримінальної відповідальності.

Теги: Кримінальні новини Новини Херсона Поліція
Джерело: 24 Канал
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