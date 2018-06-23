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Колишнього ватиканського дипломата засудили за зберігання дитячої порнографії

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Колишнього ватиканського дипломата засудили за зберігання дитячої порнографії
Колишнього ватиканського дипломата засудили за зберігання дитячої порнографії / pizzatravel

У Ватикані суд засудив до п'яти років ув'язнення та штрафу колишнього дипломата Карло Альберто Капеллу. Злочинець зберігав та поширював дитячу порнографію.

Про це повідомляє DW.

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Судовий процес над екс-дипломатом тривав лише два дні. Вирок кримінальний суд Ватикану оголосив у суботу, 23 червня. Карла Альберто Капеллу засудили за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії до п'яти років ув'язнення. Крім того, суд присудив йому п'ять тисяч євро штрафу.

Як повідомляє видання, священник сам зізнався у "неприйнятній поведінці". Він заявив, що переглядав зображення під час, як він висловився, періоду "крихкості" та внутрішньої кризи, викликаної його переведенням до посольства Ватикану у Вашингтоні. При цьому Капелла заявив, що цей епізод у його житті був "перешкодою" на шляху його покликання священника, яке він хотів би продовжувати й далі.

Попри це, суддя заявив, що священник продовжував здійснювати доступ до матеріалів навіть після того, як Ватикан відкликав його трохи менше року тому.

 

Теги: Ватикан Порно релігія
Джерело: 24 Канал
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